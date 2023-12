Iga Swiatek è l'atleta più pagata del mondo: ecco la classifica di Forbes

© Clive Brunskill/Getty Images

Il tennis femminile continua a dominare la classifica delle atlete più pagate del mondo. Forbes ha confermato come lo sport con la racchetta sia quello che genera più introiti per le sportive dentro ma anche fuori dal campo.

Una situazione che può un po' stupire gli appassionati per le numerose polemiche degli ultimi mesi delle giocatrici per i problemi legati ai montepremi e la tanto richiesta parità salariale tra i circuiti Atp e Wta.

La nuova regina della lista è la numero uno del mondo Iga Swiatek, che si è issata in vetta dopo un'altra stagione incredibile che l'ha consentita di aumentare anche i suoi sponsor. Spicca la collaborazione con 'On', senza dimenticare marchi piuttosto importanti come Visa, InfoSys e Oshee (bevande sportive): in totale la nativa di Varsavia ha raccolto 14 milioni di dollari, che si sommano ai quasi 10 raggiunti con i risultati sul campo.

A seguire l'unica non tennista presente è la cinese Eileen Gu, specializzata nello sci acrobatico: si è contraddistinta specialmente per i contratti che ha ottenuto con brand come Louis Vuitton e Victoria's Secret.

Il podio è chiuso dalla vincitrice degli Us Open 2023 Coco Gauff. Non mancano le sorprese soprattutto nella top 5, in cui figurano due giocatrici che hanno giocato pochissimo o per niente quest'anno come Emma Raducanu e Naomi Osaka.

La top 10

Ecco la graduatoria, nel dettaglio, delle 10 atlete più pagate nel 2023 secondo Forbes: