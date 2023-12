Iga Swiatek: "Rafael Nadal è una fonte d’ispirazione. Felice che torni a giocare"

Annacone spiega l'importanza di Mirka per Roger Federer: "Non ha abbastanza credito"

Sono solo curioso di sapere come giocheranno, se saranno arrugginiti o meno, ma ovviamente hanno entrambi molta esperienza; quindi, spero che facciano bene" La tennista originaria di Varsavia dopo la World Tennis League sarà impegnata nella United Cup che inizierà il 29 dicembre (primo torneo ufficiale della stagione ATP e WTA) per rappresentare la Polonia insieme ad Hubert Hurkacz .

“Rafa è una grande ispirazione per me, quindi spero solo che giochi bene. D'altra parte, potrebbe giocare contro Naomi, quindi è abbastanza divertente, ma sono felice che sia tornato e sia riuscito a raggiungere i suoi altri obiettivi.

Iga ha affrontato il suo primo match contro la tennista kazaka Elena Rybakina e al termine del match ha parlato al quotidiano The National News dei ritorni della leggenda spagnola Rafael Nadal (prenderà parte al torneo ATP 250 di Brisbane) e di Naomi Osaka .

In questi giorni si sta tenendo un torneo di esibizione a squadre ad Abu Dhabi (World Tennis League) che sta coinvolgendo diversi tennisti di spicco in ambito maschile e femminile.

