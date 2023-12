Emma Raducanu prova a ripartire con il suo ex coach junior Nick Cavaday

© Julian Finney/Getty Images

Emma Raducanu si è affermata davanti al grande pubblico del tennis di tutto il mondo allo US Open 2021 quando, partendo dalle qualificazioni a 19 anni non ancora compiuti, ha vinto quello che al momento è il suo primo e unico titolo del Grande Slam battendo in finale la giocatrice canadese Leylah Fernandez.

Da allora la tennista britannica classe 2002 non è riuscita a trovare la continuità per confermarsi ad alto livello anche per i numerosi infortuni che hanno caratterizzato la sua giovane carriera. Diversi allenatori sono passati al suo fianco ed ora in vista della nuova stagione 2024 sembra profilarsi un ritorno al passato sulla sua panchina.

Raducanu, infatti, che esordirà nella prossima stagione in Nuova Zelanda al torneo di Auckland prima di giocare l'Australian Open a Melbourne, si sta allenando in questi giorni a Londra con il suo ex coach junior Nick Cavaday.

Con lei era presente nella capitale britannica per questa preparazione in vista dell'estate australiana anche l'ex tennista professionista indiano Somdev Devvarman.

Raducanu a 21 anni riparte con il suo ex coach junior Nick Cavaday

Cavaday, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente nel ruolo di allenatore, dovrebbe essere nella sua panchina in questo avvio di stagione 2024 per cercare di fare tornare la vincitrice dello Us Open 2021 a livelli importanti dopo un paio di stagioni estremamente deludenti.

Non è ancora chiaro se i due lavoreranno con un progetto di lungo respiro oppure sia solamente una collaborazione di questa fase per potere preparare insieme gli Australian Open. Nelle prossime settimane in Oceania si saprà senza dubbio di più.

Nel tennis Wta recuperare ad altissimo livello una giocatrice come Raducanu sarebbe importantissimo. Raducano ha subito una operazione ad entrambe le mani lo scorso maggio e giocato il suo ultimo match ufficiale ad aprile a Stoccarda.