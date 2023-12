Svitolina incontra Zelensky e critica la presenza dei russi alle Olimpiadi di Parigi

© Sarah Stier/Getty Images

La giocatrice ucraina Elina Svitolina torna a parlare della guerra nel suo paese e dell'invasione della Russia ponendo l'attenzione ad un aspetto legato allo sport. La tennista 29enne afferma infatti che a suo avviso il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) non avrebbe dovuto consentire ai giocatori russi e bielorussi di prendere parte alle Olimpiadi di Parigi 2024 che sono in programma la prossima estate.

Come noto, il Cio ha deciso invece che gli atleti e le atlete russi e bielorussi potranno partecipare alle competizioni anche se come neutrali e non sotto le insegne e le bandiere dei loro paesi. "La mia posizione rimane sempre la stessa.

Non penso che debbano continuare a giocare per il loro paese. Ma dato che questa decisione è stata ormai presa mi concentro sull'obiettivo di aiutare le persone: dobbiamo concentrarci sulle raccolte fondi e per i bambini" , ha confessato Svitolina in una recente intervista rilasciata alla CNN.

Gli incontri tra Elina Svitolina e il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky

Svitolina dal momento dell'invasione russa in Ucraina si è esposta più volte sulla questione e ha detto che ogni volta che va in campo si sente "come se stesse giocando per tutto il suo paese".

La tennista ha anche incontrato diverse volte Volodymyr Zelensky dicendo che il presidente ucraino le espone costantemente quali sono gli obiettivi e su cosa occorre puntare. "È molto professionale, afferma Svitolina parlando di Zelensky, e non potremmo chiedere un leader migliore per l'Ucraina perché è molto aperto".

La tennista classe 1994, sposata con il collega Gael Monfils con il quale ha anche una figlia, intanto si sta preparando per il primo torneo della stagione 2024 che giocherà ad Auckland in Nuova Zelanda.