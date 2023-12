Chris Evert interviene in difesa di Simona Halep: ecco le sue parole

© Sarah Stier/Getty Images

La tennista rumena Simona Halep è lontana dai campi dagli Us Open 2022. Il motivo è la momentanea sospensione dalle competizioni sportive a causa di una positività per doping. La giocatrice originaria di Costanza sarà attesa dinanzi al Tribunale arbitrale dello sport (Tas) il 7 febbraio per provare a dimostrare la propria innocenza e poter dunque tornare in campo a distanza di 2 anni.

Nell’occasione sarà ascoltato anche il coach di allora Patrick Mouratoglou.

Il messaggio di Chris Evert rivolto a Simona Halep

In difesa di Halep è intervenuta anche l’ex tennista Chris Evert, che tramite i propri mezzi social ha manifestato la vicinanza alla rumena.

"A febbraio è previsto l'appello di Simona. Io, da parte mia, credo che sia innocente. Sì, aveva il roxadustat in circolo, ma ha dato tutta la sua vita al suo allenatore e alla sua squadra, che hanno controllato la sua carriera, la sua alimentazione e la sua gestione.

Credo che sia innocente. Punto" questo il messaggio della leggenda statunitense. L’ex campionessa americana vincitrice di 18 Grandi Slam è un punto di riferimento per le tenniste della Wta e non si esime mai a esprimere il suo pensiero e tutelare le giocatrici.

Oltre a Evert, sono tante le colleghe e le ex tenniste ad aver pubblicamente dato sostegno alla vincitrice di 2 titoli Major. Nel 2022 Simona Halep era tornata a competere a livelli piuttosto alti: una dimostrazione era stata la conquista del Master 1000 di Toronto, che le ha consentito anche di salire nuovamente in top 10.

Questo risultato si era aggiunto alla semifinale di Indian Wells e di Wimbledon (anche se quell'edizione non assegnava punti a causa della guerra Russia-Ucraina) e aveva dato nuova linfa alla rumena, dopo un 2021 avaro di soddisfazioni tennistiche.