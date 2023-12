Naomi Osaka si confessa: "Voglio essere un buon modello per mia figlia"

© Matthew Stockman/Getty Images

Nel 2024 la tennista giapponese Naomi Osaka tornerà finalmente a giocare nel circuito Wta. La pluricampionessa Slam è assente dai campi dal torneo di Osaka tenutosi nel settembre del 2022. La giocatrice si è fermata per diverso tempo per dare alla luce sua figlia Shai durante tutto il 2023.

In una recente intervista per InStyle ha raccontato com’è cambiata la sua vita a seguito del parto: "In passato mi ero allontanata dal tennis, ma questa volta è stata la durata più lunga della mia vita.

E penso che mi abbia dato una prospettiva del tipo: 'Ehi, non giocherai a tennis per sempre e devi valorizzare gli anni che puoi giocare' Voglio essere un buon modello per Shai e voglio che lei capisca che questo è stato un capitolo importante della mia vita” ha rivelato.

Coach Wim Fissette parla della sua allieva

Osaka ha proseguito parlando dell’essere madre e ha affermato: "Le mamme sono supereroi, ma sono anche persone. Da piccola avevo sempre visto mia madre così indipendente e forte, ma ora che ci penso deve essere stata così preoccupata per tutto il tempo, non riesco a immaginare quanto sia stato stressante".

Osaka ha inoltre ritrovato il coach che l’ha portata a conquistare per 2 volte gli Australian Open e gli US Open: si tratta di Wim Fissette, che ha interrotto la collaborazione con la cinese Zheng Qinwen. Il belga ha parlato del futuro tennistico di Naomi dichiarando: “Vuole davvero vedere quanto sa essere brava.

Il suo approccio non ha rivali. Poi ha sottolineato la grande volontà e le motivazioni della giapponese per questo rientro nel circuito: "Il tempo vola. Ovviamente vuole essere pronta a gennaio. È un chiaro segno di un campionessa".