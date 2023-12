Entry list Wta Brisbane - Sabalenka e Rybakina subito in campo, tre italiane presenti

© Clive Brunskill/Getty Images

Un torneo che si prospetta molto importante per le giocatrici che al momento risultano iscritte nell'entry list. Il torneo di Brisbane, che al maschile avrà l'onore di accogliere il ritorno in campo del campione spagnolo Rafael Nadal, non vuole deludere neppure al femminile in termini di spettacolo.

E gli elementi ci sono tutti: a guidare il seeding ci sarà la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha intenzione di riprendersi il numero uno del mondo dopo averlo perso in extremis alle Wta Finals. Diverse le giocatrici che potranno lottare per la conquista del titolo.

Tra queste la kazaka Elena Rybakina, la ceca Karolina Muchova e la statunitense Madison Keys, che completano le principali quattro teste di serie. Anche l'Italia sarà protagonista con ben tre atlete presenti: Martina Trevisan, la migliore delle azzurre secondo l'attuale classifica, Camila Giorgi e Lucia Bronzetti.

Un banco di prova importante per prepararsi sotto tutti i punti di vista agli Australian Open, il primo appuntamento di spessore della prossima stagione.

L'entry list

Ecco, nel dettaglio, quali saranno al momento le tenniste che si daranno battaglia al Wta 250 di Brisbane.

Wild card certa per la giapponese Naomi Osaka, al rientro ufficiale in campo.