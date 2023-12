Arrivano novità sulla questione Simona Halep: le ultime

© Vaughn Ridley/Getty Images

La questione Simona Halep tiene ancora banco. La squalifica della tennista rumena, due volte campionessa slam, è stata una notizia inattesa per il mondo del tennis femminile. Halep, a seguito degli Us Open 2022, è risultata positiva al roxadustat, una sostanza proibita che avrebbe alterato le sue prestazioni.

Successivamente è stata ritenuta colpevole di irregolarità sul suo passaporto biologico, portando a due le accuse. La 32enne di Costanza avrebbe dunque infranto le violazioni del Tennis Anti-Doping Programme (TADP) e nel settembre 2023 l'International Tennis Integrity Agency (ITIA) ha stabilito che la Halep avrebbe scontato una sospensione di quattro anni per doping.

Negli ultimi giorni sono arrivate delle importanti novità sull’evoluzione della difesa della tennista rumena.

Simona Halep si difende: le sue prossime mosse legali

È notizia di qualche giorno fa che Simona Halep presenterà la sua difesa alla Corte Arbitrale dello Sport (CAS) nel febbraio 2024.

La campionessa rumena, ex numero uno del mondo, ha difeso la propria innocenza fin dalle prime accuse, promettendo di combattere le accuse di doping. Il 12 dicembre l'organizzazione con sede in Svizzera ha reso noto sul suo sito ufficiale che il caso della 32enne sarà discusso in tribunale tra il 7 e il 9 febbraio del prossimo anno.

L’ex campionessa rischia dunque di restare lontana dai campi per un lungo periodo, rischiando addirittura di terminare la carriera. Una carriera piena di trionfi quella di Halep, capace di conquistare 24 titoli su 42 finali disputate in carriera.

Memorabili i due slam conquistati rispettivamente nel 2018 a Parigi contro Sloane Stephens e nel 2019 a Wimbledon contro Serena Williams. Per la rumena anche 10 Master 1000 conquistati e 13 Wta 500. Halep è stata numero uno del ranking Wta, rimanendo nella Top 10 per 373 settimane consecutive tra il 2014 e il 2021.

È inoltre la terza tennista ad aver guadagnato di più dai montepremi offerti dalla Women's Tennis Association, dietro solo alle sorelle Williams.