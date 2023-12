Wta Awards 2023 - Svelati tutti i nomi delle vincitrici: trionfo per Iga Swiatek

© Matthew Stockman/Getty Images

Sono stati assegnati i Wta Awards 2023 a conclusione di una stagione piuttosto intensa e piena di colpi di scena nel circuito femminile. Ecco a chi sono stati affidati i premi dopo le nominations annunciate nei giorni scorsi.

I riconoscimenti

Giocatrice dell'anno: Iga Swiatek

La numero uno si è riconfermata la tennista dell'anno, diventando la prima atleta a guadagnare il riconoscimento in più annate consecutive dai tempi di Serena Williams dal 2012 al 2016.

Tra i titoli più prestigiosi la polacca vanta il Roland Garros e le Wta Finals di Cancun da imbattuta, insieme al 1000 di Pechino.

Coppia dell'anno in doppio: Storm Hunter ed Elise Mertens

La prima stagione insieme fra queste due giocatrici si è rivelata un successo incredibile.

Il potenziale per comandare la classifica è stato abbastanza chiaro fin dal loro evento di debutto ai quarti di finale agli Australian Open, prima di conquistare i titoli agli Internazionali Bnl d'Italia di Roma e al Guadalajara Open.

Giocatrice più migliorata dell'anno: Zheng Qinwen

La cinese ha collezionato il suo primo titolo al Wta 250 di Palermo nel mese di giugno, prima di raggiungere un altro risultato importante nella sua giovane carriera con i quarti di finale agli Us Open.

Esordiente dell'anno: Mirra Andreeva

Nessuna giocatrice nella top 100 di fine anno ha goduto di un balzo in classifica maggiore tra il 2022 e il 2023 di Mirra Andreeva, che è riuscita a passare dal numero 405 alla posizione 46.

Giocatrice dell'anno in rimonta: Elina Svitolina

Premio per la sportività Karen Krantzcke e premio per il servizio ai giocatori Peachy Kellmeyer: Ons Jabeur

Nell'arco di cinque mesi, dopo la gravidanza, la tennista ucraina ha risalito la classifica e ha concluso l'anno quasi come se non fosse mai stata via al numero 25.Due riconoscimenti per la tunisina nel 2023.

Entrambi sono votati dai suoi colleghi.

Premio Jerry Diamond Aces: Jessica Pegula

Assegnato alla statunitense per la sua costante condotta professionale e la volontà di promuovere il tennis femminile presso i fan, i media e le comunità locali prendendo parte ad iniziative promozionali e di beneficenza fuori dal campo.

Coach dell'anno: Tomasz Wiktorowski

Tomasz Wiktorowski, allenatore della numero uno di Iga Swiatek, è stato riconosciuto come coach dell'anno 2023 per il suo ruolo di primo piano nel rendere la stella polacca una forza dominante nei loro due anni insieme. È stato votato dagli altri tecnici.