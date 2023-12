Martina Navratilova svela in cosa può migliorare Swiatek: le sue parole

© Matthew Stockman/Getty Images

Il 2023 si è concluso con la polacca Iga Swiatek al numero 1 della classifica WTA. Nella stagione appena terminata la tennista originaria di Varsavia ha trovato nella bielorussa Aryna Sabalenka l’avversaria in grado di spodestarla dalla vetta della classifica mondiale dopo diversi mesi di dominio incontrastato.

Con la vittoria delle WTA Finals 2023 tenute a Cancun (Messico) in cui non ha perso neanche un set in cinque match disputati, Swiatek è riuscita a superare l’originaria di Minsk in vetta al ranking WTA e concludere la stagione da numero 1 del mondo.

Nella stagione che inizierà a breve, la tennista originaria di Varsavia e la bielorussa si contenderanno nuovamente la vetta del ranking iniziando già nei tornei australiani ed in particolare agli Australian Open (in cui Sabalenka difende il titolo conquistato nell’edizione precedente,ndr.).

Martina Navratilova si sofferma sul gioco di Iga Swiatek

Swiatek e Sabalenka saranno però prima impegnate nel torneo esibizione a Dubai che si terrà dal 21 al 24 dicembre. La tennista polacca sarà nel team Hawks (insieme al connazionale Hubert Hurkacz, la francese Caroline Garcia e il norvegese Casper Ruud,ndr.) mentre la bielorussa parteciperà con la squadra Kites (accompagnata dalla spagnola e amica Paula Badosa, il greco Stefanos Tsitsipas e il bulgaro Grigor Dimitrov,ndr.).

Di recente, la leggenda ceca Martina Navratilova in un articolo realizzato per wtatennis.com ha analizzato il gioco della tennista polacca e in quali aspetti dovrebbe concentrarsi per incrementare ulteriormente il proprio livello.

“Credo che debba avvicinarsi di più a rete e lavorare molto sul tiro al volo. Dovrebbe anche cercare di aumentare la velocità del servizio e penso che dovrebbe inserire nel suo repertorio anche il drop shot, perché molte rivali giocano dietro contro di lei, a causa dei suoi colpi in topspin; quindi, fare più drop shot gli avrebbe fatto guadagnare molti punti” ha affermato la vincitrice di diciotto Slam.