Coco Gauff chiarisce: "Io intrigante? No, faccio solo l'uncinetto e gioco a Fortnite"

© Clive Brunskill/Getty Images

Il 2023 ha visto una grande esplosione di interesse nei confronti del mondo del tennis. Se nel circuito maschile - nonostante il declino abbastanza normale dei Big Three - (va detto che non fa parte di questo Novak Djokovic) abbiamo visto l'esplosione di diversi giovani e interessanti talenti nel circuito femminile c'è stata una grande lotta.

Gli ultimi anni avevano visto il dominio di Ashleigh Barty prima e Iga Swiatek poi, invece il 2023 ha visto quattro campionesse Slam diverse e una lotta al vertice sino all'ultimo torneo. Tra queste non possiamo non annoverare la giovanissima e talentuosa Coco Gauff, esplosa nel finale di stagione e vincitrice degli Us Open 2023.

Coco ha vinto nel torneo di casa scatenando un'isteria generale e riportando la passione nel paese a stelle e strisce. La Gauff si è sempre detta piuttosto umile e ha voluto ricordare questo ancora una volta. Il noto sito People ha inserito Coco Gauff tra le 25 donne più intriganti del pianeta e Cori si è detta piuttosto sorpresa di questa decisione.

Non c'è una classificazione di queste 25 donne ma ognuna ha fatto qualcosa per entrare in campo o fuori per entrare in questa classifica. Mediante il proprio account Instagram Gauff ha pubblicato una storia commentando divertita la situazione: "È bello notare che People mi consideri come una celebrità e piuttosto intrigante, ma io non sono cosi.

Sono una ragazza semplice che lavora all'uncinetto, guarda anime e gioca a Fortnite tutto il giorno quando non sono impegnata ad allenarmi o a lavoro", ha risposto così la tennista. La Gauff - oltre ad aver inserito una serie di emoji - ha proseguito ricordando: "Apprezzo questo ringraziamo ed è davvero bello essere inserita in questa lista, lo apprezzo".

Cori è attualmente numero 3 al mondo, ha raggiunto questo Best Ranking in questo finale di 2023 dove ha vinto diversi tornei (e non solo Flushing Meadows). La Gauff si è dimostrata una tennista forte anche nel doppio, è stata numero uno della disciplina ed ha fatto finali Slam al Roland Garros (2022) e agli US Open (2021).