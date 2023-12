Naomi Osaka: "L'obiettivo è vincere altri Slam. Ora gioco anche per mia figlia"

© Matthew Stockman/Getty Images

Naomi Osaka tornerà finalmente in campo nel 2024. La campionessa giapponese è stata lontana dal rettangolo di gioco per più di un anno e ha disputato il suo ultimo match ufficiale al Toray Pan Pacific Open, dove si è successivamente ritirata agli ottavi di finale ancora prima di scendere in campo contro la brasiliana Beatriz Haddad Maia.

Lo scorso luglio, inoltre, Osaka ha dato alla luce una meravigliosa bambina e affrontato con grande coraggio e passione la sua maternità.

Naomi Osaka è pronta a tornare in campo

La tennista giapponese ha scelto di ripartire dal torneo WTA di Brisbane e proverà a mettere importanti minuti nelle gambe per offrirsi la possibilità di fare bene agli Australian Open.

In una recente intervista rilasciata all’emittente giapponese NHK, Osaka si è soffermata sulla prima parte della propria carriera sottolineando: “Nel primo capitolo del mio tennis me la sono cavata semplicemente essendo me stessa e giocando con il mio istinto, penso di voler essere qualcuno che capisca molto di più il gioco”.

La ventiseienne ha continuato confessando la volontà di migliorare i risultati conseguiti a Wimbledon e al Roland Garros: in entrambi i Major non è mai andata oltre il terzo turno. "Voglio assolutamente vincere più tornei del Grande Slam e immagino che dedicherò più tempo agli Open di Francia e a Wimbledon, e giocherò alle Olimpiadi di Parigi".

Ha dichiarato la quattro volte campionessa Slam.



Osaka, portabandiera della Nazionale giapponese e teodofora addetta ad accendere il braciere durante le Olimpiadi di casa tenute a Tokyo nel 2021 cercherà di migliorare il proprio score nella competizione a 5 cerchi in cui vanta il terzo turno perso contro la futura finalista Markéta Vondroušová.