Emma Raducanu torna in campo: spunta la data ufficiale

© Clive Brunskill/Getty Images

La vittoria degli Us Open 2021 è ormai acqua passata ma ciò che è successo negli ultimi anni alla giovane e talentuosa tennista britannica Emma Raducanu ha sorpreso tutti. Neanche tra coloro che credevano che la sua vittoria fosse un caso c'era qualcuno che pensava ad un crollo così repentino.

Da un lato i problemi fisici, dall'altro qualche distrazione di troppo ma Emma non ha mai più mostrato il rendimento di quelle due straordinarie settimane, giorni che hanno cambiato la sua vita. La tennista è diventata sempre più nota, sui social vediamo spesso scatti che la ritraggono protagonista e gli sponsor fioccano comunque.

In campo le cose sono ben diverse e i risultati scarseggiano; oltre a ciò Emma è stata frenata nel 2023 da diversi problemi fisici e addirittura c'è chi ha azzardato l'ipotesi di carriera a rischio. A Maggio la Raducanu ha subito interventi chirurgici ad entrambi i polsi e alla caviglia destra, di certo non una situazione ideale per una giocatrice di tennis.

Nelle ultime ore è arrivata però una bella notizia: Emma Raducanu torna in campo. La tennista disputerà un torneo ad Auckland nella prima settimana della stagione 2024, un torneo che si terrà tra il 1 e il 7 Gennaio e vedrà atleti del calibro di Coco Gauff e dell'ex numero uno al mondo ed esperta tennista Caroline Wozniacki.

Ad annunciarlo sono stati stesso gli organizzatori con un tweet chiarissimo:

Nāu mai, haere mai to @emmaraducanu 🤩🇬🇧



We can’t wait to see this Grand Slam champion make her 2024 return to the court in Auckland!

Get ready for some summer heat on Centre Court 🔥



🎟️ Tickets: https://t.co/cC2FzIgMy2#ASBClassic #LetsPlay pic.twitter.com/ghQjsGXcgK — ASB Classic (@ASB_Classic) December 6, 2023