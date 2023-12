Coco Gauff è la sportiva più ricca del 2023: la classifica completa

© Elsa/Getty Images

L’annata sportiva di Coco Gauff rimarrà sicuramente impressa nella memoria della tennista americana per sempre. La statunitense classe 2004, dopo quattro anni di speranze, che gli sono valse l’etichetta di promessa del tennis mondiale, è riuscita finalmente a consacrarsi come una delle stelle del panorama mondiale.

L’apice è arrivato proprio nell’ultima parte dell’anno, chiuso da Coco conquistando i titoli a Washington, Cincinnati e aggiudicandosi il primo titolo slam in carriera agli Us Open, proprio nel major di casa.

La stagione straordinaria della numero tre del mondo le ha permesso di diventare la donna più pagata nel settore sportivo con 22,7 milioni di dollari, in una classifica dominata dalle tenniste.

La 19enne americana ha quindi concluso la sua stagione da sogno raggiungendo il proprio best ranking (terzo posto), vincendo il primo slam e primeggiando dunque anche nella graduatoria delle atlete con i guadagni più alti, considerando sponsorizzazioni e marchi.

In questa speciale classifica il tennis è lo sport nettamente più rappresentato e ricco, visto che sette delle prime 10 sportive con i guadagni maggiori sono delle tenniste. Alle spalle di Gauff troviamo infatti la numero uno del mondo Iga Swiatek: la polacca nel 2023 ha guadagnato 21,9 milioni di dollari.

Le altre tenniste presenti in classifica sono le due ex enfant prodige Emma Raducanu e Naomi Osaka, vincitrici slam che nonostante abbiano vissuto stagioni difficili continuano a rappresentare due volti importanti a livello di sponsorizzazioni e pubblicità (la prima ha portato a casa 16,2 milioni di dollari, la seconda 15); Aryna Sabalenka, Elena Rybakina e Jessica Pegula, che occupano rispettivamente la seconda, la quarta e la quinta posizione del ranking mondiale si aggiungono a questa lista, con guadagni dai 12 ai 9 milioni.

Le uniche tre sportive non presenti in classifica che praticano uno sport diverso dal tennis sono la sciatrice Eileen Gu, terza con 20 milioni, la ginnasta Simone Biles e la golfista Nelly Korda, anche lei con legami col tennis visto che sorella del tennista professionista Sebastian.

Coco Gauff was the world's highest-paid female athlete (prize money + endorsements) in 2023 🤯



(via @kbadenhausen) pic.twitter.com/6oURp1ZY5F — Bastien Fachan (@BastienFachan) December 6, 2023