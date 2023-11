Iga Świątek tira le somme del suo 2023: "Ho capito che non si può sempre vincere"

© Matthew Stockman/Getty Images

È stata una stagione piuttosto altalenante quella di Iga Swiatek, tra trionfi di inizio anno e onnipotenza tennistica, fino ad un periodo di flessione che le ha fatto perdere il primo posto del ranking, riconquistato con il successo alle Finals di fine anno a Cancun.

La tennista polacca, in un’intervista del giornale RZ, ha fatto il punto sulla stagione 2023, riflettendo sull’andamento di un’annata comunque positiva.

Le parole di Iga Swiatek

La 22enne di Varsavia ha commentato il proprio anno in termini di risultati.

“Questo è stato l'anno più difficile della mia carriera, anche se le mie possibilità stanno aumentando. Ciò che era difficile per me due anni fa, ora non lo è più. Non si tratta solo di adattarsi alle situazioni, visto che ho iniziato la stagione come numero 1 e poi l'ho persa, ma anche di infortuni.

Per me è stato un altro anno di gioco al massimo livello, quindi non ho avuto nemmeno il tempo di andare a casa a riposare” ha detto Swiatek, che sul suo lungo periodo da imbattuta ha dichiarato: “Quel periodo è stato difficile.

Quando è iniziata la stagione, tutti si chiedevano come avrei giocato dopo un anno così ricco di successi, così ho pensato che qualsiasi risultato avessi ottenuto sarebbe stato insufficiente, qualsiasi cosa che non fosse la vittoria del torneo.

Invece di voler vincere, mi aspettavo di non perdere. Non è stato costruttivo, ho iniziato gli eventi in Medio Oriente con un approccio diverso. Sono contento di averla superata in fretta. Sul suo rapporto con i tifosi.

“Ora sono più efficace e arrivo più spesso ai turni successivi dei tornei, in modo che i tifosi possano fidarsi di me e apprezzarlo. Naturalmente non prometto che sarà sempre così, perché le carriere possono prendere strade diverse, il tennis è uno sport in cui non si può vincere sempre.

Si dice che sia uno sport di errori e sconfitte, quindi l'importante è non frustrarsi e continuare a lavorare” ha dichiarato la numero uno del mondo. Sulla sua assenza alla Billie Jean King Cup. “Me ne pento e vorrei aver giocato le finali del BJKC, ma questa decisione avrebbe potuto avere conseguenze negative, magari qualche infortunio o un forte affaticamento.

In tal caso non sarei stata in grado di iniziare presto l'allenamento per il tour australiano. Giocare per il proprio Paese è il più grande privilegio, ma cerco di rappresentare la Polonia in diversi modi, non solo durante il torneo, ma anche mostrando un buon gioco su tutti i campi del mondo.

Quello che non voglio è competere quando non posso dare il 100%, quando non sono pronta ad andare in campo e a vincere. La situazione è più complicata di quanto si pensi” ha concluso Swiatek.