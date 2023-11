Da Iga Swiatek ad Aryna Sabalenka: tutte le nomination ai Wta Awards 2023

© Matthew Stockman/Getty Images

Si è praticamente archiviata la stagione 2023 nel circuito Wta. Dopo mesi intensi ed estenuanti, le tenniste possono meritatamente prendersi qualche giorno di vacanza per staccare la mente dal tennis e ricaricare le energie.

L'anno poteva chiudersi in modo migliore, considerando le numerose polemiche per le Finals organizzate a Cancun in Messico: uno spot non proprio bello per la stessa Wta, sempre più oggetta di critiche da parte delle giocatrici.

A stupire è stato ancora una volta il duello in testa al ranking mondiale fra Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, con la bielorussa che si è fatta soffiare il trono da regina dalla polacca proprio in occasione della competizione riservata alle migliori otto: grazie alla vittoria in semifinale ai danni dell'atleta di Minsk e poi al trionfo nell'atto conclusivo con Jessica Pegula, la ragazza di Varsavia ha chiuso l'annata di nuovo al numero uno.

L'anno prossimo qualcuno riuscirà a spezzare il suo dominio?

I premi in palio

Ecco, nel dettaglio, le nomination pubblicate dalla Wta: Giocatrice dell'anno

Iga Swiatek

Aryna Sabalenka

Coco Gauff

Jessica Pegula

Elena Rybakina

Marketa Vondrousova

Coco Gauff e Jessica Pegula

Storm Hunter ed Elise Mertens

Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe

Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova

Laura Siegemund e Vera Zvonareva

Xinyu Wang

Lin Zhu

Katie Boulter

Qinwen Zheng

Jasmine Paolini

Mirra Andreeva

Diana Shnaider

Peyton Stearns

Elina Avanesyan

Linda Noskova

Marketa Vondrousova

Karolina Muchova

Elina Svitolina

Su-Wei Hsieh

Anastasia Pavlyuchenkova