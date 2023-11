Serena Williams difende Lewis Hamilton e alza la voce: "Dovrebbe avere 9 titoli"

© ared C. Tilton/Getty Images

In Formula 1 si avvicina il weekend di Abu Dhabi e la conclusione della stagione 2023 dominata dal pilota olandese Max Verstappen che ha bissato i titoli vinti nel 2021 e 2022; rimane in bilico il secondo posto nella classifica costruttori tra la Mercedes e la Ferrari con attualmente la scuderia guidata da Lewis Hamilton che è in vantaggio di 4 punti su quella di Maranello.

Il direttore esecutivo di Mercedes Toto Wollf ha rilasciato una serie di dichiarazioni riguardanti la gestione della stagione 2021 che vide Hamilton perdere il titolo per una serie di decisioni errate. Sul punto si è espressa anche la leggenda americana vincitrice di 23 Slam Serena Williams; la più piccola delle sorelle Williams è grande amica del sette volte campione britannico.

Serena, su Instagram ha commentato un post di ESPN F1 (canale americano che si occupa dello sport a 4 ruote) in cui il direttore esecutivo di Mercedes manifestava la sua volontà di far vincere ad Hamilton l’ottavo titolo in carriera portandolo ad una sola vittoria dal primatista Michael Schumacher.

Serena Williams e il suo pensiero sui titoli persi da Lewis Hamilton

Il contenuto del messaggio è al quanto chiaro ed eloquente in quanto la pluricampionessa Slam ha commentato: “Avrebbe dovuto averne già 9 [di titoli].

Ma…non fatemi parlare” riferendosi ovviamente alla stagione 2021 incriminata e presumibilmente alla stagione 2016 vinta da Nico Rosberg compagno di team del campione britannico. Serena Williams attualmente è impegnata nella sua società di investimenti Serena Ventures e la propria famiglia che attualmente è formata da 2 bambine e il marito.

L’ ultimo match ufficiale della leggenda americana nel circuito WTA si è tenuto durante lo US Open 2022 in cui si spinse al terzo turno perdendo al terzo set contro Ajla Tomljanović , dopo aver battuto la numero 2 del tabellone Anett Kontaveit.