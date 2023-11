Leylah Fernandez e il successo in BJK Cup con il Canada: "Abbiamo lavorato duramente"

© Fran Santiago/Getty Images

Ieri a Siviglia si sono concluse le Finali delle Billie Jean King Cup. La competizione a squadre in ambito femminile è stata vinta dal Canada, in grado diaggiudicarsi in finale i 2 match di singolare contro l’Italia.

Si tratta del primo successo della Nazione del nord America che nell’occasione è stata rappresentata da Leylah Fernandez, Marina Stakusic, Gabriela Dabrowski, Eugenie Bouchard e Rebecca Marino guidate da Heidi El Tabakh.

Grande protagonista nelle fila canadesi è stata la finalista dello US Open 2021 Leylah Fernandez. La tennista originaria di Montrèal ha vinto i suoi quattro match di singolare durante le finali e ha perso solo un set in totale.

Canada campione, le parole delle protagoniste dei match di singolare

La canadese ha rilasciato nella conferenza stampa delle dichiarazioni insieme alla squadra che ha rappresentato la Nazione. “In questo momento sono molto stanca, ma estremamente felice, anche se estasiata.

È la prima volta che il Canada vince la Billie Jean King Cup, possiamo finalmente dire che siamo campioni del mondo e che del resto ce lo meritiamo giustamente. Abbiamo lavorato molto duramente negli ultimi anni, ogni stagione abbiamo continuato a migliorare, mostrando il nostro potenziale sul campo da tennis.

È stato mostrato anche nelle competizioni individuali, quindi dovevamo mostrarlo sul palco più grande del mondo”. La grande sorpresa delle finali tenute a Siviglia è stata la diciottenne Marina Stakusic che ha dato un grande aiuto alla propria Nazione vincendo 3 dei 4 match di singolare disputati (ha perso solo contro la ceca Barbora Krejcikova che vanta nel suo palmarès il RG 2021, ndr.); la giovane classe 2004 ha affermato: “Sicuramente non è quello che immaginavo quando sono venuta qui ma man mano che la settimana passava e mi allenavo continuamente con le ragazze, sapevo che stavamo tutte acquisendo fiducia e credendo davvero in noi stesse.

Alla fine, tutto ha dato i suoi frutti. È stata una settimana incredibile e sono super felice di averla trascorsa con queste donne. Per quanto riguarda il mio ruolo, prima di arrivare non sapevo cosa avrei dovuto fare, sono venuto qui per dare tutto il possibile, cercando di giocare bene con un atteggiamento positivo, di divertirmi e basta. Ma sì, due giorni prima ho scoperto che avrei giocato le partite individuali".