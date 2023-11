Billie Jean King Cup - Garbin dopo la qualificazione: "Felici ma mai soddisfatte"

© Fran Santiago/Getty Images for ITF

Grande Italia a Siviglia. La squadra azzurra, dopo il successo 2-1 all’esordio con la Francia, batte 3-0 la Germania ed è la prima squadra qualificata alle semifinali della Billie Jean King Cup. Dopo le vittorie di Martina Trevisan contro Lys e di Jasmine Paolini con Friedsam, le italiane non si accontentano e arrotondano il risultato grazie al successo in doppio della coppia Bronzetti-Cocciaretto su Friedsam-Siegemund.

In conferenza stampa le due tenniste azzurre, insieme alla capitana Garbin, hanno espresso la prorpia gioia per la vittoria e la qualificazione alle semifinali.

Tathiana Garbin: “Queste ragazze sono un modello”

Capitan Garbin ha spiegato qual è stata la chiave del successo azzurro.

“Niente ci viene regalato, come ho detto l'altro giorno. È un passo dopo l'altro. Ogni anno lavoriamo con questa squadra e penso che sia qualcosa che viene da anni fa. Ho iniziato a essere capitano della Billie Jean King Cup nel 2016 e abbiamo iniziato con loro, ma sono molto giovani.

Sono molto orgogliosa di queste ragazze, perché lavorano duramente ogni giorno. Sono felice per loro, queste ragazze devono essere un modello. Raggiungere la semifinale era un grande obiettivo per noi. Penso che saremo pronti per qualsiasi avversario” ha dichiarato l’ex tennista italiana.

Cocciaretto ha commentato la buona prova contro le tedesche, una rivincita dopo la sconfitta subita contro le francesi. “Ieri ero arrabbiata non solo per la sconfitta, ma ovviamente per il modo in cui ho giocato nel momento chiave.

Oggi ho cercato di giocare di più, di essere più aggressiva, di avere più personalità in campo. Sono molto contenta di questo e di come ho gestito la sconfitta di ieri. Abbiamo vinto contro una grande avversaria.

Voglio dire, ha appena vinto le Finals. L'altra giocatrice è davvero molto brava. È stato inaspettato, ma credo che abbiamo giocato in modo incredibile. Quindi siamo davvero felici” ha detto la tennista italiana, che poi ha aggiunto: “Quando scendo in campo voglio sempre vincere, e oggi è stato lo stesso.

Ancora di più rispetto a ieri. Quindi per noi è stato davvero fantastico”. A Cocciaretto ha fatto eco Bronzetti: “Da parte mia, non ho pensato al risultato. Volevo solo vincere il doppio. Sì, la tensione c'era, ma ho cercato di dare il massimo e con personalità, come ha detto Elisabetta, di vincere la partita”.

La capitana delle azzurre ha infine concluso: “A volte non senti la palla, non giochi il tuo grande tennis, ma hai altre tre cose che funzionano: testa, cuore e gambe. Queste tre cose possono aiutarti molto a migliorare il tuo tennis, ma soprattutto la testa.

Noi non siamo mai soddisfatte (sorride). Come mentalità, mi piace essere felice per quello che abbiamo fatto. Dobbiamo essere felici, ma mai soddisfatte”.