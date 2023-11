Elina Svitolina critica le Wta Finals: "Giocare in quelle condizioni..."

© Getty Images

Si è archiviata un'edizione tutt'altro che memorabile delle Wta Finals in Messico. Le condizioni davvero proibitive in campo a Cancún hanno reso piuttosto complicato il regolare svolgimento della competizione: le tenniste hanno a più riprese sottolineato i problemi e i disagi che hanno dovuto fronteggiare nel corso della settimana.

Alla fine a trionfare è stata la polacca Iga Swiatek che, grazie a un nettissimo 6-1, 6-0 in finale contro la statunitense Jessica Pegula, si è regalata un prestigioso titolo a fine stagione e nuovamente la vetta del ranking mondiale, strappata in extremis ad Aryna Sabalenka.

Non solo le giocatrici coinvolte hanno criticato quanto accaduto in Sudamerica: anche Elina Svitolina ha recentemente commentato il caso in un'intervista concessa a Daily Mail.

Le parole di Svitolina

"Ho visto che il campo non era pronto all'inizio.

Non so perché la Wta abbia voluto ospitare questo torneo a Cancún. È un peccato che le otto migliori atlete dell'anno debbano giocare in quelle condizioni. Onestamente, dà un'immagine orribile del nostro sport" sono le durissime parole pronunciate dalla 29enne, tornata negli ultimi mesi nel circuito dopo la maternità.

La giocatrice ha raccontato inoltre come abbia deciso di viaggiare e andare nella sua Ucraina: "Ho molto in programma per questa visita e vedrò mia nonna e altri membri della famiglia, non vedevo l'ora. Mia nonna sembra stare bene, ma Odessa è un posto piuttosto pericoloso in questo momento perché stanno attaccando il porto, ci sono allarmi o bombe praticamente ogni notte.

Suppongo che le persone si stiano abituando di più a vivere in queste condizioni ora, dopo così tanto tempo, quindi lei si è abituata di più. Volevo andare, so che c'è un rischio, ma abbiamo dei buoni sistemi di protezione e seguirò tutte le procedure, come avere l'app, e andrò ai rifugi antiaerei se necessario.

Sento di dover andare nel mio Paese d'origine, mi manca la mia famiglia e la mia cultura" ha dichiarato sul sentito tema.