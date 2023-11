Wta Finals - Swiatek trionfa a Cancun e si riprende la vetta del ranking: ko Pegula

© Matthew Stockman/Getty Images

In una edizione resa drammatica dalle avverse condizioni meteorologiche e dal colpevole ritardo con cui la WTA ha assegnato il torneo alla città di Cancun, ci ha pensato Iga Swiatek a ristabilire l’ordine nel circuito femminile.

La tennista polacca ha trovato un modo piuttosto singolare per aggiudicarsi per la prima volta in carriera le WTA Finals e ha stabilito un record difficile anche solo da immaginare. La nativa di Varsavia ha dominato il torneo dal primo all’ultimo match e ha perso solo 20 game nella corsa verso il titolo: nessuno ha fatto meglio di lei da quando è stato introdotto il formato Round-Robin nel 2003.

Il punto di riferimento, in questo senso, erano i 32 giochi lasciati per strada da Serena Williams nel 2012. Swiatek ha annullato una timida e spenta Jessica Pegula in finale imponendosi con un sonoro 6-1, 6-0 in meno di un’ora di gioco.

Il diciassettesimo trofeo aggiunto in bacheca permetterà alla polacca di superare Aryna Sabalenka e chiudere la stagione sulla vetta del ranking mondiale per la seconda stagione consecutiva.

Considerando gli scontri diretti andati in scena tra le due protagoniste nel 2023, non era facile pronosticare un epilogo del genere.

Pegula aveva infatti sconfitto Swiatek in ben due occasioni su tre prima di scendere in campo in Messico: alla United Cup e a Montreal. Swiatek è passata in vantaggio nel quarto game vincendo il duello sulla diagonale del rovescio sulla palla break.

Da quel momento in poi, la 22enne ha assunto il controllo degli scambi e non ha mai consentito a Pegula di avvicinarsi sia dal punto di vista dell’intensità che della qualità. La polacca ha adottato lo stesso schema utilizzato contro Sabalenka; uno schema basato sulla rapidità dei movimenti e una costante aggressività da fondo campo.

Nel secondo set, il gap tra Swiatek e Pegula si è addirittura ampliato fino al pesantissimo 6-0, il terzo inflitto dalla tennista classe 2001 alle sue avversarie a Cancun. Swiatek è la più giovane campionessa alle Finals da Petra Kvitova nel 2011.

In doppio hanno invece trionfato Laura Siegemund e Vera Zvonareva, capaci di battere con il punteggio di 6-4, 6-4 l’americana Nicole Melichar-Martinez e l’australiana Ellen Perez.