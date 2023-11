Aryna Sabalenka tira le somme: "Partita con Swiatek terribile, stagione incredibile"

© Sarah Stier/Getty Images

Questa notte si è tenuto il match tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la numero 2 della classifica WTA Iga Swiatek per accedere alla finale delle WTA Finals 2023 che si stanno tenendo a Cancun (Messico). La tennista polacca si è imposta con un perentorio 6-3 6-2 senza mai cedere il servizio durante il match e vincendo l’81 per cento di punti con il primo servizio.

Questa sera, Swiatek affronterà la statunitense Jessica Pegula per il titolo (in caso di vittoria del torneo la polacca concluderà la stagione al numero 1 della classifica WTA sorpassando proprio la campionessa originaria di Minsk,ndr).

La stagione della tennista bielorussa si è conclusa

Sabalenka conclude la sua stagione 2023 a seguito della sconfitta a Cancun; la tennista bielorussa ha descritto in 3 parole il proprio anno agonistico e le Finals appena concluse.

“Per quanto riguarda la mia prestazione qui, impegnativa, terribile, non delle migliori... Super triste. E in questa stagione? Incredibile, incredibile, la migliore. Vorrei dire il meglio riguardo questo torneo", ha detto Sabalenka.

Ricordiamo che Sabalenka ha superato il girone Bacalar vincendo contro la kazaka Elena Rybakina e la greca Maria Sakkari salvo perdere contro la statunitense Jessica Pegula (ancora imbattuta nel torneo senza perdere neanche un set nelle sue 4 partite disputate, ndr.) Sabalenka riguardo il proprio match odierno ha dichiarato che userà questa partita come insegnamento futuro affermando: “Ho avuto molte lezioni in questa stagione.

Un sacco di sconfitte dure, un sacco di grandi vittorie, diventare il numero 1 del mondo ma non si tratta di classifica. Mi sento come in quelle partite difficili, questo è qualcosa che a volte devi imparare. Continuerò a lavorare.

Sento che sto andando nella giusta direzione, devo attenermi al nostro piano e andare avanti, dimenticare il lato negativo di questa stagione, concentrarmi sul positivo e continuare a lavorare e continuare a migliorare". Nel mese di dicembre la bielorussa sarà impegnata in match esibizione in vista dell’inizio della stagione 2024 con i tornei preparatori all’ AO di cui detiene il titolo vinto durante l’anno appena concluso.