Wta Cancun - Ciclone Swiatek si abbatte su Sabalenka, sarà finale con Pegula

© Clive Brunskill/Getty Images

Iga Swiatek sembra infermabile. La tennista polacca ha vinto dominando il match contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ed ora ha la grande chance di riprendersi il primato e terminare la stagione davanti a tutti, in quel primo posto che ha perso solo qualche tempo fa.

Era la sfida più attesa del torneo ma a dire il vero non c'è stata storia. Iga ha dominato il match e ha vinto lo scontro (numero due contro numero uno) con il risultato di 6-3;6-2 in poco più di un'ora e 30 minuti di gioco.

Va detto che il match è durato in pratica due giorni a causa della sospensione del giorno precedente e il vento in Messico ha creato non pochi problemi ad entrambe (così come a tutte le tenniste). Ora solo l'americana Jessica Pegula può togliere il primato alla polacca: attualmente Iga è 5 a 3 in vantaggio nei precedenti ma ha vinto l'ultimo scontro ad Agosto ed è la peggior avversaria forse per la Swiatek.

Iga durante il match è stata brava alla ripartenza conquistando subito il break e approfittando di un inizio tutt'altro che semplice della bielorussa. Break 3 a 1 ed entrambe che poi mantengono il servizio senza problemi con il primo set che si conclude con il risultato di 6-3.

Nel secondo set è il terzo game quello decisivo con Iga che ottiene il break dopo quattro chance, la Sabalenka prova a lottare ma si arrende e di fatto è lì che si conclude il match. Il break finale sul 5-2 conta relativamente ed Iga chiude con il risultato di 6-3;6-2.

Due semifinali dominate con Iga Swiatek e Jessica Pegula che dimostrano di essere le due tenniste più in forma del momento. La Pegula viene da otto vittorie consecutive, reduce anche dal successo nel torneo di Seoul mentre Iga Swiatek arriva addirittura da ben dieci vittorie consecutive, reduce dalla vittoria nel torneo di Bejing.

Insomma si prospetta una grande sfida e gli organizzatori per dare il giusto riposo alla Swiatek l'hanno spostata al giorno successivo.