Wta Finals - Pioggia protagonista: Pegula vince il derby, Swiatek e Sabalenka fermate

Il meteo continua a non dare tregua alle Wta Finals: piovono sempre di più critiche e aumentano i malumori delle tenniste per una situazione davvero complicata da gestire per proseguire e chiudere questa edizione della competizione, che anche quest'anno si sta svolgendo in Messico a Cancún.

Venerdì, in Italia nella notte, il programma non è stato nuovamente portato a termine come era inizialmente previsto dagli organizzatori del torneo (in enorme difficoltà) per la pioggia e il vento che hanno reso impraticabile la prosecuzione della seconda semifinale.

Si spera possa essere sabato il giorno nel quale saranno definite le finaliste di singolare e di doppio, ancora più indietro con un match della fase a gironi da terminare.

L'unica finalista, Jessica Pegula

Chi davvero non si ferma in questa settimana e sembra essere più forte delle condizioni proibitive è Jessica Pegula.

La giocatrice statunitense, che l'anno scorso aveva perso tutti i tre incontri disputati alle Finals, si è adattata molto bene e meglio delle sue avversarie al clima messicano e ha ottenuto il pass per l'atto conclusivo della manifestazione.

La 29enne di Buffalo si è imposta anche nel derby tutto americano contro la giovane Coco Gauff, vincitrice degli Us Open che ha invece litigato e non poco con il vento durante il match con la connazionale. Dal 2-2 del primo set, Gauff è stata capace di riuscire a vincere soltanto un altro game in tutta la partita: Pegula ha cominciato a dominare ogni scambio, trovare sempre il campo con i suoi colpi e ridurre tantissimo gli errori gratuiti.

6-2, 6-1 il punteggio che ha regalato il posto in finale alla statunitense numero 5 del mondo, che in caso di trionfo supererebbe la kazaka Elena Rybakina nel ranking. C'era tanta attesa per la sfida, che può valere anche la vetta della classifica Wta, tra Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

Ma il confronto è durato pochissimo e rimandato a sabato: solo tre game in campo per le due, con la polacca avanti 2-1 (e 30-30 sul servizio della bielorussa) ma ha dovuto già fronteggiare una palla break. Gli organizzatori hanno reso noto il programma: priorità al doppio, chiuderanno Swiatek-Sabalenka prima della finale sempre di doppio.

Il meteo sarà d'accordo? Sicuro lo spostamento dell'atto conclusivo di singolare a lunedì.