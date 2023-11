Aryna Sabalenka pronta per Iga Swiatek: "Ho sperato nella sua vittoria"

© Sarah Stier/Getty Images

Dopo un match interminabile (durato la bellezza di due giorni) la numero uno al mondo Aryna Sabalenka ha battuto dopo una dura battaglia la bella kazaka Elena Rybakina ed ha ottenuto il pass per le semifinali nel Masters di fine anno, torneo che stiamo vedendo in Messico, a Cancun.

Non era la migliore versione della Sabalenka ma la tennista ha tenuto testa fino alla fine ed ha trovato così il pass per la semifinale del torneo dove affronterà la grande rivale e numero due nel circuito Iga Swiatek.

Un match decisivo anche per sancire la posizione numero uno a fine stagione con Iga che può terminare annata al numero uno solo con vittoria torneo. Di conseguenza il prossimo match potrebbe servire alla Sabalenka per chiudere il discorso classifica anche se non parte con i favori del pronostico.

I precedenti sono 5 a 3 per la Swiatek e le due tenniste hanno parlato così in conferenza. Iga ha commentato: "Le condizioni non sono affatto buone qui ma darò il massimo per battere Aryna. So che non sarà facile ma sono pronta a questa battaglia, sia fisica che mentalmente.

Sappiamo che è tennis. L'esperienza che ho accumulato in questi eventi mi aiuterà molto nell'affrontare questo match e sento che per me il torneo è appena iniziato, ora è il mio grande momento. Ho imparato la lezione rispetto alle altre edizioni e mi sento pronta.

Io e Aryna ci siamo affrontate tante volte ma riusciamo ancora a sorprenderci a vicenda". Anche la numero uno ha poi parlato ed ha commentato così: "Speravo che Iga vincesse il suo match, volevo affrontare lei in semifinale.

In passato speravo di beccarla ma non è stato facile, ora ci vedremo e affronteremo, sono davvero felice. Amo la nostra rivalità e so che offriremo un match impressionante per tutti i nostri tifosi. Spero di vedere po' stadio pieno e volevo ricevere il sostegno della gente".

Una sfida che vale non solo per la finale della Wta Finals ma anche e soprattutto per il primo posto con Iga che sogna il nuovo sorpasso in classifica.