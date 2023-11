Wta Finals - Sabalenka si salva, ora c'è Swiatek. Derby statunitense in semifinale

© Clive Brunskill/Getty Images

All'interno della competizione hanno dimostrato di essere le quattro giocatrici più in forma del momento, meritando il passaggio del turno. Non potevano chiedere di meglio gli organizzatori del torneo sotto questo punto di vista: le semifinali alle Wta Finals di Cancún saranno di altissimo livello e molto interessanti per le atlete che si andranno ad affrontare tra loro.

Il problema principale in Messico, a parte i ritardi iniziali a cui è stata messa una toppa, sono le condizioni decisamente proibitive per ospitare uno spettacolo di questo tipo. Non poche le lamentele da parte delle tenniste fin dall'inizio della settimana, chiedendo rispetto ed evidenziando come sia effettivamente complicato esprimersi al meglio.

La pioggia e il vento sono stati nuovamente protagonisti venerdì ma quanto meno il programma dei match di singolare è stato archiviato. Nonostante un pericoloso terzo set da dover affrontare, Aryna Sabalenka ha conquistato in extremis il secondo posto nel girone grazie alla vittoria ai danni della kazaka Elena Rybakina.

La giocatrice 24enne, alla ripresa del gioco, è stata in grado di allungare la partita al decisivo parziale (era avanti 5-3 e servizio a sua disposizione). La nativa di Minsk ha sofferto abbastanza alla battuta ma, con un break a zero nel sesto gioco, si è guadagnata il vantaggio che ha saputo portare fino al 6-3 finale.

Rybakina ci ha provato, sprecando ben 5 palle break nell'ultimo game del match, davvero combattuto che alla fine ha visto prevalere Sabalenka. In semifinale Aryna si giocherà la difesa del numero uno proprio con la polacca Iga Swiatek, che si è confermata in Messico con la netta affermazione su Ons Jabeur per 6-1, 6-2.

La seconda semifinale

L'altro incontro avrà come protagoniste due giocatrici americane. Coco Gauff, con una rimonta incredibile sulla ceca Marketa Vondrousova, si è garantita uno scontro diretto con la connazionale Jessica Pegula.

La statunitense campionessa degli Us Open, sul 7-5, 6-5 in favore della sua avversaria, è riuscita a reagire e riaprire completamente la sfida. Nel terzo set ha avuto più energie per spuntarla e proseguire l'avventura all'interno della competizione.

Entrambe saranno chiamate a un vero tour de force: sabato infatti dovranno terminare prima il loro match di doppio e poi concentrarsi sul singolare.