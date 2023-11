Wta Finals - La pioggia ferma Sabalenka e Rybakina. Pegula qualificata

© Clive Brunskill/Getty Images

È Jessica Pegula la prima e unica tennista finora qualificata alle semifinali delle Wta Finals, di scena a Cancún (in Messico). La statunitense si è dimostrata in queste prime tre partite la giocatrice che meglio si è adattata alle proibitive condizioni e alla superficie di gioco, che premia anche il suo tipo di gioco non così aggressivo e intenso rispetto ad altre dirette pretendenti al titolo.

L'americana ha stravinto il girone con 3 vittorie, l'ultima ottenuta ai danni di Maria Sakkari. Il match è cominciato in modo altalenante al servizio per entrambe: la greca ha conservato la battuta soltanto in un'occasione, cedendo il primo set per 6-3 nonostante il rendimento incostante dell'avversaria.

Nel secondo parziale Pegula ha cambiato ulteriormente marcia e si è portata avanti 4-0, prima di chiudere col punteggio di 6-2 la contesa e regalarsi l'accesso alla fase successiva della competizione. "Fin dal primo giorno è stato molto difficile giocare con queste condizioni.

Il vento, ad esempio, è stato pazzesco in ogni partita. Quest’anno sono arrivata molto più fresca a questo appuntamento con un nuovo atteggiamento, preparata meglio mentalmente e fisicamente" ha dichiarato la vincitrice in conferenza stampa.

Stop per Sabalenka-Rybakina

Il vento e la pioggia hanno condizionato e non poco sul secondo match di singolare in programma, che assegna l'altro pass per le semifinali. Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina sono state fermate sul 6-2, 3-5 e riprenderanno a darsi battaglia in campo soltanto nella tarda serata di venerdì 3 novembre.

La sfida è stata anche interrotta 5 volte a causa del fortissimo vento che non consentiva alle due di servire. Con l'arrivo anche del maltempo, gli organizzatori non hanno avuto altra scelta che rinviare la conclusione dell'incontro.

La bielorussa, con due break nel game inaugurale e nel quinto gioco, si è portata a casa il primo parziale. Prima dell'interruzione la numero uno ha ceduto il servizio a zero e ha concesso a Rybakina l'opportunità di riprendere con la possibilità di allungare il confronto.