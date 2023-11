Ons Jabeur: "Condizioni complicate. Non è stata una partita facile da giocare"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nella seconda giornata del gruppo Chetumal delle WTA Finals 202 a Cancun, la tunisina Ons Jabeur ha vinto il proprio match contro la tennista ceca Markéta Vondroušová alimentando le proprie possibilità di qualificarsi per le semifinali.

La tennista numero 7 del mondo della classifica WTA si è imposta con il punteggio di 6-4 6-3 aiutata anche dai numerosi doppi falli della campionessa di Wimbledon (ha concluso il match a quota 11) rompendo una striscia di 3 sconfitte consecutive contro Vondroušová iniziata a seguito degli AO 2023.

Jabeur si lamenta delle condizioni di gioco: "Le condizioni del torneo sono molto complicate"

Al termine dell’incontro, durante la solita conferenza stampa, la tennista tunisina ha parlato delle condizioni di gioco in Messico.

“Le condizioni del torneo sono molto complicate, oggi il vento mi ha quasi portato via la racchetta. La cosa più difficile è controllare le proprie emozioni in determinati momenti, è molto facile cadere nella frustrazione e iniziare a incolpare tutto ciò che accade intorno a te.

Alla fine, cerco di ricordare che tutto questo spetta a noi, che devo semplicemente conquistare i punti, anche se riconosco che è molto difficile riuscirci. Il piano fin dall'inizio è sempre stato quello di mettere tutta la pressione sul servizio di Marketa, colpire la palla più forte che potevo, anche se è arrivato il vento a cambiare i miei piani.

Alla fine, quello che mi resta è tagliare la palla ad ogni colpo, fare qualche smorzata e quelle giocate che mi piace sempre fare e che danno così tanto fastidio ai miei avversari. Ma è anche una grande giocatrice in quella materia, sapendo anche come fare queste cose, mischiare i suoi colpi e complicare il suo avversario.

Non è stata una partita facile da giocare, quindi mi sono dovuta accontentare di vincere male, a volte è interessante imparare vincendo in questo modo. Nel mio caso, adoro vincere giocando ad alto livello di tennis, ma è frustrante quando non senti bene la palla." Ha sottolineato la tunisina.

Jabeur ha concluso dichiarando: “Mi ci sono volute quattro partite per battere Markéta una volta, è una giocatrice eccezionale ed è sempre molto difficile competere contro di lei.

Oggi ho cercato di sfruttare le condizioni del campo a mio vantaggio; quindi, sono molto felice di averla superata per la prima volta, sono sicuro che questa vittoria mi aiuterà molto per il futuro”. La tunisina sarà impegnata nell’ultimo match del girone contro la tennista polacca numero 2 del mondo Iga Swiatek.