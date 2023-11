Iga Swiatek tuona: "Sento che sarà difficile continuare così per tanti anni"

© Clive Brunskill/Getty Images

Nel gruppo Chetumal delle WTA Finals 2023 che si stanno tenendo a Cancun, la tennista polacca Iga Swiatek ha battuto la campionessa degli US Open Coco Gauff e avrà ancora la possibilità di concludere l’anno al primo posto della classifica mondiale.

Swiatek si è imposta con il punteggio di 6-0 7-5 in un’ora e mezza di partita; nel primo set ha vinto 12 dei 16 scambi giocati in risposta e nel secondo si è trovata sotto di un break sul punteggio di 5-4 prima di vincere 12 degli ultimi 14 punti della frazione e vincere il match.

Iga Swiatek attacca la WTA: "Nel 2024 giocheremo di più e questo avrà un impatto negativo sulla nostra salute "

A fine match ha rilasciato la consueta intervista trattando diversi temi all’ordine del giorno.

“Direi che questa sera ho giocato con molta fiducia, penso di aver saputo rispondere in ogni momento al gioco di Coco, soprattutto facendolo nel momento giusto della partita. Abbiamo creato una bella rivalità negli ultimi anni, quindi sono sicuro che ci affronteremo molte altre volte nelle prossime stagioni” ha dichiarato sul match odierno.

Il tema del fitto calendario e della salute delle tenniste è stato oggetto di diverse dichiarazioni in ambito WTA e anche Swiatek non si è tirata indietro, affermando: “Ovviamente, ho gareggiato nel circuito professionistico per quattro stagioni, ma questa è la prima volta che i migliori giocatori e quelli di livello inferiore si uniscono davvero per avere un grande impatto con le loro decisioni, per fare qualcosa.

Ovviamente non siamo contenti di alcune cose ed è per questo che vogliamo cambiare il calendario per il prossimo anno. Nel 2024 avremo molti più tornei obbligatori, che avranno un enorme impatto negativo sulla nostra salute e sul nostro benessere.

Ho 22 anni e ho appena disputato due delle stagioni più intense della mia vita, sento già che sarà difficile continuare per tanti anni con questi ritmi, ma lo sarà molto di più se la WTA deciderà di intraprendere questa strada aumentando il numero di tornei obbligatori.

La maggior parte dei WTA 1000 del 2024 durerà due settimane, qualcosa che influenzerà il nostro tempo a casa e il tempo tra un torneo e l’altro. Sento che tutto si basa sul voler avere sempre di più, ma senza prendersi realmente cura del nostro benessere e della nostra salute”.



Swiatek sarà impegnata nell’ultimo match del gruppo Chetumal contro la tunisina Ons Jabeur per ipotecare il primo posto.