Wta Finals - Pegula batte Sabalenka e vola in semifinale. Vince Rybakina, Sakkari out

© Sarah Stier/Getty Images

Primo colpo di scena di queste Wta Finals. Nel secondo match del Bacalar Group, Jessica Pegula batte la numero uno Aryna Sabalenka con il risultato di 6-4, 6-3. La tennista statunitense domina il primo set: la sua difesa è ineccepibile e quando comanda lo scambio, sposta la bielorussa, che fa difficoltà a spingere come vorrebbe.

Una superiorità che la porta fino sul parziale del 5-2. Chiamata a servire per il set, la numero due USA regala prima due palle break, perdendo poi uno dei break di vantaggio. Al secondo tentativo, Pegula non sbaglia: mette la prima e dopo uno scambio telecomandato, porta Sabalenka all’errore di rovescio. Il secondo set, di una giocatrice che non ha mai perso un match quando ha vinto il primo parziale in questo 2023 (48-0), inizia sulla scia del primo.

La tennista di Buffalo fa vedere tutto il suo repertorio e si porta nuovamente in vantaggio: 3-0 apparecchiato per andare a chiudere facilmente il match. Come prima, però, Pegula casca di nuovo nell’errore di perdere il primo vantaggio.

Avuto due match point, perde il servizio e rimanda l’archiviazione del match. Ci pensa però Sabalenka a ridurre i tempi. Sul 3-5, la bielorussa di ritrova a dover difendere uno 0-40. Annulla quattro match point in questo game, sei in totale nella partita, ma alla fine è Jessica Pegula la prima semifinalista di queste Finals.

Rybakina c'è

Per stabilire chi sarà la seconda semifinalista di questo girone, sarà decisiva la sfida tra Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina. La tennista kazaka, infatti, ha vinto il suo secondo match a Cancun battendo la riserva Maria Sakkari con il risultato di 6-0, (4)6-7, 7-6 (2).

La greca non è arrivata nelle migliori condizioni a questo torneo e si vede soprattutto nel primo set, il quarto bagel di questo torneo. Si ritrova solo con il passare dei game, riuscendo a vincere il tie-break del secondo set grazie anche a un doppio fallo della campionessa Slam.

Il tie-break del terzo set, invece, è una sinfonia di Rybakina. Il rovescio che le regala il primo mini-break è solo l’apripista, ma è un ace a chiudere l’incontro. Così, Maria Sakkari esce da queste Finals: cercherà il punto della bandiera contro Pegula.