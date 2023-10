Iga Swiatek: "Ho iniziato malissimo la partita. È stata davvero dura"

© Clive Brunskill/Getty Images

Ieri si è conclusa la prima giornata dei gironi delle WTA Finals 2023 a Cancun (Messico). Sono state impegnate le giocatrici sorteggiate nel Gruppo Chetumal che vanta tra le partecipanti la campionessa polacca Iga Swiatek numero 2 del mondo che ha vinto in 2 set contro la ceca e campionessa di Wimbledon Markéta Vondroušová con il punteggio di 7-6 (3) 6-0.

Nel primo set, la polacca si è trovata sotto di 2 break sul punteggio di 5-2 prima di recuperarli e aggiudicarsi la frazione al tie-break. In conferenza stampa, Swiatek ha sottolineato il suo pessimo approccio alla partita prima della rimonta e vittoria del set inaugurale.

“Non so bene come ho fatto, quello che so è che ho iniziato malissimo la partita. Gli scambi andavano bene, ma finivo sempre per sbagliare l’ultimo colpo. Avevo bisogno di essere molto più precisa, molto più paziente, di non avere fretta.

Ho approfittato di una di quelle pause per resettare e attuare tutti questi consigli, anche se ammetto che 2-5 sotto non pensavo di poter vincere il set, cosa che è cambiata completamente all'inizio del secondo. Penso che abbia avuto le sue occasioni nel primo set e non le abbia sfruttate; quindi, l'unica cosa che potevo fare era continuare a lottare.“ , ha detto la polacca.

Swiatek afferma: "Oggi è stata una dura partita"

La campionessa polacca ha continuato ponendo la propria attenzione sul proprio gioco, sottolineando: "Ci sono momenti in cui mi fermo troppo in mezzo al campo, ecco perché non gioco bene quando mi avvicino a rete, perché non finisco bene questi approcci, è come se mi lanciassi verso la rete prima che dovrei.

È un mix di più fattori, quando inizio a sentire quel feeling con il campo e con la palla tutto il resto viene dopo, anche se oggi la partita aveva la difficoltà di essere contro un avversario che ti cambia molto il gioco.

Sapevo che l'inizio sarebbe stato duro, che ci sarebbero stati alcuni punti lunghi che non avrei potuto vincere, ma va bene così. È in quei momenti che devi continuare a lavorare finché le cose non si risolvono, come è successo nel secondo set." Ricordiamo che la polacca tornerà in campo alle 23 italiane del primo novembre contro Coco Gauff nella seconda giornata del suo Gruppo.