Wta Finals - Sabalenka domina Sakkari, Pegula conquista il punto contro Rybakina

Il primo incontro di queste Wta Finals di Cancun è di Jessica Pegula. La ragazza di Buffalo vince contro Elena Rybakina, arrivata in Messico non nella migliore condizione fisica, con il risultato di 7-5, 6-2. La numero cinque del mondo conquista il suo punto con una mini rimonta che parte da metà del primo set.

Le prime palle break arrivano nel terzo gioco e sono a favore proprio di Pegula: ne sono due e Rybakina è altrettanto pronta ad annullarle entrambe e chiudere il game dopo altri quattro punti. Per il primo break, invece, bisogna attendere la fine del set.

Sul 4-3, la kazaka si porta avanti 40-15 su servizio della statunitense e basta un’ottima risposta di rovescio, seguita da un altro rovescio diagonale per portarsi in vantaggio. Bastano pochi minuti per il contro-break di Pegula: anche in questo caso, tutto avvenuto sul 15-40.

Questo game è l’apripista per la numero due USA per andare in corsa verso la chiusura del primo set. Quattro game consecutivi vinti, a fronte di una kazaka che offre una sola palla break nell’undicesimo gioco, quella che basta a Pegula per andare a servire per il set.

Un parziale che si chiude con un dritto fuori in lunghezza di Rybakina. La campionessa Slam, rimontata nel primo set, perde fiducia nel secondo. Perde subito il servizio nel primo gioco e si arriva con un parziale di 3-1 per Pegula, che a differenza della sua avversaria riesce sempre a variare il gioco e metterla in difficoltà.

I dolori per la numero quattro non sono finiti: altro break, arrivato sul 1-3 30-40. Rybakina si ritrova la risposta di Pegula tra i piedi e il rovescio finisce così a rete. La vincitrice di Wimbledon si riprende un break, ma la statunitense non ha intenzione di mollare.

Altro break, questa volta conquistato con un dritto lungolinea che spiazza la sua avversaria. Prima vittoria per Pegula al primo match match, prendendosi il primo punto del torneo.

Sabalenka dominante

Aryna Sabalenka è dominante nel suo esordio alle Finals di Cancun.

La numero uno del mondo vince il primo incontro contro Maria Sakkari, arrivata a sostituire Karolina Muchova, con il risultato di 6-0, 6-1. Il risultato del primo parziale sembra un netto dominio, ma all’inizio così non è stato.

Nel terzo game, Sabalenka ha dovuto salvare quattro palle break per portarsi sul 3-0. Da quel momento lì, ne concederà un’altra sola, la quinta che salverà sempre nel terzo game del secondo set. Devastante al servizio, con l’81% di punti vinti con la prima, è solida anche in risposta, con il 42% di punti vinti sulla prima di Sakkari. Sabalenka ha mandato un chiaro messaggio a tutti.