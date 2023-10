Dalle nuove stelle del tennis americano alle Wta Finals: le parole di Coco Gauff

© Clive Brunskill/Getty Images

Oggi iniziano le WTA Finals in quel di Cancun (Messico) e tra le contendenti al titolo di fine anno c’è la campionessa degli US Open Coco Gauff. La giovane americana ha vissuto una seconda parte di stagione eccezionale il WTA 500 di Washington, il Masters 1000 di Cincinnati e appunto il Major americano issandosi fino alla terza posizione della classifica WTA.

La giovane americana sarà impegnata anche nel torneo di doppio con l’amica e avversaria in singolare Jessica Pegula e al riguardo ha affermato: “Sì, l'abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo avuto entrambe grandi stagioni in singolare e in doppio quest'anno.

Per noi qualificarsi per il secondo anno consecutivo è piuttosto bello in entrambi gli eventi. Non so se ci siano così tante coppie di giocatori che l’abbiano fatto. Quindi sono davvero felice solo di essere qui e anche di giocare con Jess, che considero un’amica dentro e fuori dal campo" .

Coco Gauff afferma : "Lo stato del tennis americano è eccezionale "

Gauff concorrerà da tennista americana numero 1 e ha espresso il proprio pensiero sull'intero movimento tennistico statunitense e il nuovo capitano del Team USA alla Billie Jean King Cup Lindsay Davenport.

Lo stato del tennis americano è eccezionale. Non per mettere in ombra gli uomini, ma in realtà è pari su entrambi i lati. Sono davvero, davvero felice di cosa stanno facendo i giocatori e le giocatrici. Avere molti giocatori tra i primi 30 su entrambi i lati.

È semplicemente super emozionante. Con Lindsay come capitano, penso che sia davvero fantastico nuova aggiunta alla squadra della Billie Jean King Cup. L'ho incontrata un paio di volte. Non ho ancora parlato di tennis con lei, ma sono davvero entusiasta di vedere cosa posso imparare da lei.

Spero di poter essere un buon giocatore sotto la sua guida”. Infine ha espresso il proprio punto di vista sulla stagione realizzata (in cui ha vinto 4 titoli WTA tra cui lo US Open, ndr.) e ha rivelato: “Mi sento come se a volte tendo a guardare verso la cosa successiva.

Durante la stagione, è difficile riflettere tutto il tempo. Dopo quest'ultimo torneo, penso che avremo abbastanza tempo per riflettere ed essere orgogliosi di tutte le cose che ho fatto, ma cerco anche miglioramenti su come posso fare ancora meglio.

Penso che la cosa più importante sia proprio il come rispondi mentalmente, accettandolo per quello che è" .