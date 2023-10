Wta Finals Cancun - Sabalenka con Rybakina, Swiatek con Gauff. Svelato il sorteggio

© Clive Brunskill/Getty Images

Siamo giunti ormai alla fase finale della stagione del circuito femminile. Quello maschile è impegnato in questo momento alle semifinali di Basilea e Vienna (c'è anche il nostro Jannik Sinner protagonista), poi ci sarà il Masters 1000 di Parigi-Bercy e infine le Atp Finals, oltre poi alle Finali di Coppa Davis.

Situazione differente in campo femminile dove tra poche ore cominceranno ufficialmente le Wta Finals di fine stagione, evento che in questo 2023 si disputeranno a Cancun, in Messico. Un torneo che - già prima di cominciare - ha generato tante polemiche con un'organizzazione che non ha convinto pienamente tutti, ma ora è tempo per le migliori otto di partecipare al torneo.

Va ricordato che non sarà dell'evento la Muchova e al suo posto ci sarà invece la greca Maria Sakkari. Sono stati definiti nelle ultime ore inoltre i due gironi dell'evento che si terrà dal prossimo 29 Ottobre al 5 Novembre prossimo.

Due gironi che si preannunciano molto combattuti e che nominalmente vengono individuati in Bacalar Group e Chetumal Group. Nel primo girone troviamo la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, tennista che quest'anno ha avuto un grande crescita e che parte senza dubbio come una delle grandi favorite per l'evento.

Quattro campionesse Slam quest'anno, una in questo girone in questo caso e con Aryna c'è la bella kazaka Elena Rybakina, e le due sono le favorite del girone. È una rivincita tra l'altro della finale degli Australian Open 2023.

Parte leggermente dietro l'americano Jessica Pegula, sempre in difficoltà quando affronta le big mentre è il fanalino di coda, potremmo dire inoltre la ripescata dell'ultimo momento, la greca Maria Sakkari, pronta a smentire tutti gli scettici.

Grande attesa anche per il Chetumal Group, sulla carta ancora più duro e combattuto. Iga Swiatek guida questo girone davanti all'americana vincitrice dell'ultimo Us Open Coco Gauff. Le due si sono affrontare anche recentemente e stavolta ad avere la meglio è stata la polacca.

Partono dietro ma comunque parliamo di tenniste che hanno fatto molto bene anche questa stagione, Ons Jabeur e la vincitrice di Wimbledon Marketa Vondrousova, una delle grandi sorprese di questa stagione. Insomma grande attesa per le Wta Finals e le 8 tenniste sono pronte a sfidarsi fino alla fine.