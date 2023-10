Navratilova sulle Wta Finals: "Con Swiatek e Sabalenka abbiamo una grande rivalità"

© Roy Rochlin/Getty Images for the International Tennis Hall of Fame)

È tempo di Wta Finals, il torneo tra le migliori otto tenniste dell’anno. Il Master femminile di fine anno è in programma dal 29 al 5 novembre a Cancun, una sfida tra tutte le tenniste top per eleggere chi sarà la migliore di questa stagione.

In palio anche il primo posto del ranking, con Iga Swiatek che proverà a scalzare Aryna Sabalenka e riprendersi lo scettro di regina del tennis femminile. La 18 volte campionessa slam Martina Navratilova ha recentemente espresso la propria opinione sulle otto pretendenti al titolo a Cancun, analizzando le loro stagioni e i risultati ottenuti.

L’analisi di Martina Navratilova

La numero uno Aryna Sabalenka ha vissuto una stagione strepitosa a livello slam, vincendo il suo primo titolo major in Australia e raggiungendo le semifinali al Roland Garros e a Wimbledon, per poi arrivare in finale anche negli Usa.

Navratilova su di lei ha commentato: “Ha giocato con la massima costanza nei grandi eventi e mi aspetto che lo faccia anche in questo. So che non è stata molto contenta a Guadalajara ma credo che a Cancun sarà più facile.

La pressione è diminuita e probabilmente finirà con il n. 1. Scommetto che non se lo aspettava all'inizio dell'anno”. Su Iga Swiatek: “Parlando a Pechino, Iga sembrava quasi sollevata di non essere la n.1.

La posizione n. 2 è una corona più piccola da portare. Lo capisco, ma preferirei comunque essere la n. 1 piuttosto che la n. 2. Detto questo, la pressione è un po' minore e forse questo la rende più serena.

Sono sicura che farà del suo meglio per tornare al n. 1. Abbiamo una grande rivalità e sono entusiasta di questo”. Sulla fresca vincitrice del suo primo slam, Coco Gauff, Navratilova ha commentato: “Ha capito come vincere, anche quando non gioca il suo miglior tennis.

Penso che ora abbia chiaro il piano di gioco”. L’ex tennista statunitense ha speso parole d’elogio anche per Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, le altre due campionesse slam presenti a Cancun (entrambe hanno vinto il loro unico major a Wimbledon).

“Elena è un po' un dilemma. Il suo gioco sembra stabile e costante, ma i suoi risultati non lo sono. È piuttosto solida tecnicamente, ma ha ancora forti fluttuazioni nella qualità del suo gioco” ha detto Navratilova, che sulla tennista ceca invece ha dichiarato: “Ha un bel gioco a tutto tondo.

Ha ancora margini di miglioramento nella scelta dei colpi, nel posizionamento e nell'aggressività. È discreta a rete. Può variare un po' di più. Sono molto contento che abbia sfondato a Wimbledon”.

Navratilova ha concluso il suo giro di commenti con le altre tre partecipanti, Pegula, Jabeur e Sakkari, quest’ultima sostituta dell’infortunata Muchova. “Jessica deve ancora uscire dalla sua zona di comfort.

Giocando in modo sicuro, non riuscirà a battere le giocatrici che hanno una classifica più alta della sua. Per Ons la finale di Wimbledon è stata molto deludente. Perché era la grande favorita per la vittoria e non ha giocato il suo miglior tennis.

Ora la pressione non c'è più. Quindi sarebbe una bella ciliegina sulla torta per chiudere l'anno con una nota positiva. A Maria piace il Messico; ha appena vinto il 1000 di Guadalajara. Ed è il suo terzo anno consecutivo alle Finali.

L'anno scorso ha vinto tutti e tre gli incontri del round-robin per arrivare in semifinale. Si tratta di un'enorme fortuna dal punto di vista emotivo e finanziario. Può davvero salvare una stagione e dare un bel trampolino di lancio per la prossima”.