Steve Simon replica alle accuse di fallimento della Wta: ecco le sue parole

© Matthew Stockman/Getty Images

"La Wta potrebbe dichiarare fallimento entro il 2026 se non dovesse esserci la fusione con l'Atp". La rivelazione choc è stata lanciata dal vicepresidente della Federazione tennistica del Kazakistan Yuri Polsky, che non si è nascosto e ha reso note le difficoltà che sta riscontrando l'associazione che rappresenta le tenniste: "Potrebbero andare in bancarota se la situazione a livello finanziario non dovesse cambiare.

È la ragione per cui si stanno concentrando sull'aumento del valore dei tornei più grandi, rendendo i 250 sostanzialmente irrilevanti. Per la Wta è una questione di sopravvivenza, per l'Atp una questione di reputazione.

I leader dell'Atp non vogliono che la Wta crolli perché le prospettive sarebbero pessime. L'Atp è in buona forma finanziaria e i giocatori hanno fondi pensione" ha spiegato. Poi ha espresso il suo parere sull'ipotesi fusione: "Resta da vedere in quali condizioni potrà avvenire questa fusione e in che misura l'Atp è disposta ad aiutare la Wta.

C'è una realtà innegabile: il tennis maschile genera molta più attenzione mediatica e introiti rispetto a quello femminile. Quello che propone l'Atp è raggruppare i diritti televisivi, un esempio, per venderli in un unico pacchetto" ha affermato in un'interessante intervista a Championat.

La replica di Steve Simon

Non si è fatta attendere in questi giorni la risposta del CEO della Wta Steve Simon, tramite Sport Polonia: "La Wta è in una posizione finanziaria sana, una fusione con l’Atp non è presa in considerazione e siamo entusiasti del nostro futuro durante il quale continueremo a crescere ed espandere il tennis femminile.

All'inizio di quest'anno, la Wta ha annunciato un aumento di 400 milioni di dollari nei compensi delle giocatrici nei prossimi 10 anni, mantenendo la posizione della Wta come organizzazione sportiva femminile leader a livello mondiale" ha sottolineato.

L'amministratore delegato ha così smentito le parole di Polsky, che tanto hanno fatto scalpore sui social aprendo un vero dibattito pubblico tra gli stessi appassionati.