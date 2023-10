Wta Monastir - Paolini crolla in finale, vince Mertens. Out Sonego.

© Fred Lee

Finisce in finale la bella avventura di Jasmine Paolini nel torneo Wta di Monastir. L'azzurra crolla sotto i colpi della belga Elise Mertens, in un match letteralmente a senso unico. Ottavo torneo in carriera per Elise che trionfa in Tunisia per il secondo anno consecutivo, ancora una volta (come lo scorso anno) dominando la finale.

Finisce con il risultato di 6-3;6-0 in poco più di un'ora e dieci minuti, una sfida letteralmente dominata e con Elise che lascia le briciole agli avversari. Equilibrio fino al 3 a 3 del primo set con un break per parte ma è qui che finisce la sfida dell'azzurra che subisce ben nove game di fila con l'ex numero 12 al mondo che trionfa nettamente.

Nel complesso giornata no per gli italiani con anche Lorenzo Sonego che non passa l'ultimo turno di qualificazione ed esce a Vienna. Il torinese domina il primo set e lascia belle speranze con il 6-1 iniziale ma cede alla distanza, perdendo a sorpresa in tre set contro il francese Muller.

Un break per set e Sonego non riesce a rispondere vedendo così eliminato al turno successivo. Out a sorpresa anche Emil Ruusuvuori che cede in due set a Machac e non approda al tabellone principale di Vienna. La settimana quasi perfetta di Flavio Cobolli si ferma in finale nel torneo Challenger Atp di Olbia.

L'azzurro grazie a questo risultato è ufficialmente approdato in Top 100 ma manca l'appuntamento in finale dove si arrende al francese Jacquet. Un'ora e 24 minuti di gioco e vince così senza particolari difficoltà, un break per parte con Flavio che ha solo qualche piccola chance nel secondo set, ma alla fine si arrende.

Resta comunque un momento magico per l'azzurro che vive comunque un momento davvero positivo. Giornata di qualificazioni anche a Basilea dove avanza al tabellone principale il russo Shevchenko che, dopo Fabio Fognini (vittoria ieri in tre set), batte nel turno finale lo svizzero Bertola, sconfitto con il risultato di 6-3;7-5.

Va alla Siniakova infine il derby ceco contro la Bouzkova. Dopo aver perso nettamente il primo set la numero 60 del circuito ribalta il match vincendo entrambi i tiebreak e chiudendo così il match.