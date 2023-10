Wta Monastir - Paolini vola in finale, Fognini out a Basilea

© Yanshan Zhang

Bella prestazione e una bella vittoria in rimonta per la nostra azzurra Jasmine Paolini. La tennista italiana vince in tre set in poco meno di due ore e mezza e batte così l'ucraina Tsurenko, testa di serie numero 4 nel torneo di Monastir.

Finisce così con il risultato di 6-2;4-6;6-2, con l'azzurra che parte subito forte. Subito 2 a 0, poi serie di break da una parte e dall'altra, con Jasmine sul 4 a 2 che chiude i giochi e accumula un secondo break di vantaggio, portandosi sul 6 a 2.

Situazione inversa nel secondo set con l'Ucraina che si porta subito sul 2 a 0 e sembra aver accumulato un vantaggio, l'azzurra risponde e pareggia i conti portandosi sul 3 a 3. Il break decisivo per la tennista avversaria arriva nel settimo game, e si va avanti con l'esperta Lesia che chiude per 6-4.

Terzo set a senso unico e Jasmine si porta facilmente e mostrando un gran tennis sul 5 a 0. L'ucraina prova a reagire ma ormai è troppo tardi e l'azzurra raggiunge così l'accesso alla finale dove affronterà la vincente tra Mertens e la francese Burel.

Giornata di qualificazione invece in casa maschile dove gli azzurri provano ad accedere ai tabelloni di Basilea e Vienna. In Svizzera nulla da fare per Fabio Fognini, ko lottando contro il giovane e talentuoso Shevchenko.

Dopo aver vinto il primo set il russo non sfrutta un paio di occasioni, Fabio si aggrappa e riesce a pareggiare i conti. Qui poco da fare con il russo che sale e l'azzurro che quasi molla nel finale, con un netto 6 a 0 nel terzo set.

Diversa la situazione invece a Vienna dove vincono sia Lorenzo Sonego che Vavassori e accedono all'ultimo atto delle qualificazioni; il tennista torinese affronterà in finale il francese Alexander Muller mentre Vavassori attende il vincente tra Misolic e il peruviano Varillas.

Nel torneo di Anversa si sta disputando la semifinale tra Tsitsipas e Fils e il vincente affronterà il kazako Bublik.. Tutto fermo in questo momento ad Olbia dove il ragazzo del momento Flavio Cobolli attende di sfidare lo slovacco Molcan; la Top 100 è davvero ad un passo (mancano un paio di coincidenze per la matematica e con una vittoria oggi arriverebbe sicuramente). Sospesa al momento per pioggia l'altra semifinale tra De Loore e Jacquet.