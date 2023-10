Wta Montastir - Paolini fa suo il derby contro Bronzetti. A Tokyo Mochizuki stupisce

© Fred Lee/Getty Images

Jasmine Paolini ha confermato il pronostico della vigilia e ottenuto il passaggio alle semifinali del Wta 250 di Monastir. In Tunisia, al momento, una settimana molto positiva per la giocatrice 27enne che si è aggiudicata il derby tutto azzurro con Lucia Bronzetti.

Dopo due tentativi non andati a segno di strappare la battuta all'avversaria e difendere il break di vantaggio, la testa di serie numero uno del tabellone principale ha conquistato il primo set ai vantaggi (7-5). La battaglia è proseguita nel secondo parziale: questa volta le due si sono spinte fino al 6-6 dopo un break e contro-break immediato anche sul 5-5.

Al tie-break la nativa di Castelnuovo di Garfagnana si è imposta e ha chiuso la contesa in suo favore. Potrebbe non essere l'unica italiana in semifinale a Montastir: nel tardo pomeriggio scenderà in campo Lucrezia Stefanini, opposta alla francese Clara Burel.

A Tokyo fuori Auger-Aliassime

Shintaro Mochizuki continua a stupire tutti nel torneo di casa a Tokyo. Con un'altra ottima prestazione il giapponese è riuscito a battere l'australiano Alexei Popyrin col punteggio finale di 7-5, 2-6, 7-5.

Un altro importante successo per il nativo di Kawasaki dopo aver estromesso dal main draw la principale testa di serie Taylor Fritz. Eliminato il numero 4 del seeding Alex De Minaur: Aslan Karatsev l'ha spuntata piuttosto nettamente con il risultato di 6-3, 6-2.

Anche il canadese Felix Auger-Aliassime non ha superato l'ostacolo dei quarti, fermandosi nel match con lo statunitense Marcos Giron. Nel derby tutto americano invece è stato Ben Shelton a fare sua la partita ai danni di un temibile Tommy Paul (7-6, 6-3).

Si riducono ulteriormente le speranze di Paul e De Minaur di entrare tra i primi otto della classifica Race: i due sono ora appaiati in 12esima posizione con 2595 punti, distanti circa 600 punti dall'ultimo posto disponibile attualmente occupato dal danese Holger Rune.

A entrambi servirà un exploit importante nell'ultimo Master 1000 dell'anno a Parigi-Bercy per riaprire il discorso qualificazione e beffare la diretta concorrenza.