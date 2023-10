Wta Monastir - Stefanini si aggiudica il derby con Rosatello. Errani batte Zidansek

© Daniel Pockett/Getty Images

Ad aggiudicarsi il derby tricolore e guadagnare l’accesso al secondo turno del torneo WTA 250 di Monastir è stata Lucrezia Stefanini. L’azzurra ha sconfitto in rimonta con il punteggio di 5-7, 6-3, 6-1 Camilla Rosatello, brava a superare le qualificazioni, in due ore e 14 minuti di gioco.

Il servizio ha fatto la differenza in negativo nel primo set. Basti pensare che sei break consecutivi si sono materializzati a partire dal secondo game: tre a favore di Stefanini e tre di Rosatello. Sul 5-5 si è interrotto nuovamente l’equilibrio: Rosatello ha trovato una fulminea risposta vincente di dritto sull’occasione offertale dall’avversaria e non ha tremato quando ha servito per il set.

In vantaggio anche nel secondo parziale, la 28enne di Saluzzo ha ceduto due volte di fila la battuta: la prima a causa di un doppio fallo e la seconda di un rovescio terminato lungo.

Wta Monastir - Stefanini vince il derby.

Avanza Errani

Rosatello è apparsa in evidenti difficoltà fisiche nel terzo set e ha ricorso al medical time out per un problema alla gamba sinistra. L’intervento della fisioterapista non ha cambiavo la situazione e Rosatello ha raccolto un solo game.

Stefanini attenderà la vincente della sfida tra Martina Trevisan e Katarzyna Kawa. Vince anche Sara Errani contro Tamara Zidansek con il punteggio di 6-2, ( 6) 6-7, 6-3 . Nel primo set, il marchio di fabbrica ha consentito a Errani di siglare il break in maniera immediata: l’italiana ha guadagnato la rete con successo.

Un doppio fallo commesso da Zidansek nel sesto game è valso il doppio e definitivo vantaggio. Solo il tie-break ha deciso il secondo parziale dopo un set in cui le due protagoniste hanno faticato al servizio e perso la battuta quattro volte a testa.

A invertire la tendenza ci ha pensato Errani, capace di salire 4-1 in seguito a una falsa partenza. L’azzurra, però, non ha sfruttato tre match point subendo una clamorosa rimonta. Nella terza frazione di gioco, non è cambiato l’andamento dell’incontro e sia Errani che Zidansek hanno continuato a vacillare al servizio.

La tennista di Bologna non si è lasciata condizionare dalle occasioni perse e, grazie a una eccezionale fase difensiva, ha sorpreso in risposta la slovena sul 3-3 tentando l’allungo. Confermato quanto di buono fatto nei minuti precedenti, Errani non ha più perso un game.

Nadia Podoroska ha portato a casa una vera e proprio battaglia, durata quasi tre ore, contro Anna Karolina Schmiedlova. Nessun problema per Clara Burel, che ha liquidato con un doppio 6-2 la spagnola Cristina Bucsa.