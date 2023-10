Lo sfogo di Daria Kasatkina: "Non esiste peggiore sport al mondo"

© Al Bello/Getty Images

Impegnata di recente nel torneo WTA 500 di Zhengzhou (Cina) in cui ha perso in semifinale contro Barbora Krejcikova, la tennista russa numero 11 della classifica WTA Daria Kasatkina tramite il proprio canale YouTube Zabiiako & Kasatkina ha rilasciato una serie di riflessioni riguardanti il circuito WTA.

Daria Kasatkina si sfoga: "Non esiste sport peggiore del tennis"

La tennista russa si è lamentata del calendario e della pessima organizzazione dello stesso (oggetto di discussione di diverse tenniste tra cui anche la kazaka e campionessa di Wimbledon 2022 Elena Rybakina,ndr.) , e ha ha affermato:” Sono arrivata ad un Masters e ti ricevono solo da un aeroporto, da nessun altro.

Quindi ieri sera ho giocato a Tokyo ed era impossibile volare di notte. Dovevo volare il giorno dopo alle 10 del mattino e dovevo arrivare prima perché la mattina dopo devo giocare. Onestamente, sono esausta. Il gioco del tennis in sé è la cosa più semplice che abbiamo.

Tutto il resto è completamente una s*******a. Non posso più viaggiare. Non posso fare le valigie, questa cosa dell'aereo, muovermi..." .

Kastkina poi proseguito irritata sottolineando:” Quando non puoi comunicare con persone provenienti da paesi diversi, devi cambiare costantemente letto, fare e disfare costantemente le valigie ogni settimana, non ce la faccio più.

Il mio corpo mi sta già dicendo di andare all’inferno. Per la terza volta in un mese e mezzo ho mal di gola e in generale le mie condizioni sono incomprensibili. In termini di logistica della vita, non esiste sport peggiore al mondo.

È una totale spazzatura" , ha concluso la giocatrice russa classe 1997. Tali condizioni hanno ovviamente influito sul rendimento della tennista russa reduce da una stagione da favola nel 2022 conclusa con la partecipazione alle WTA Finals 2022 tenute a Fort Worth (Texas) e da un best ranking da numero 8 della classifica WTA.

Quest'anno la tennista russa non è ancora riuscita a vincere un torneo e ha visto sfumare l'obiettivo WTA Finals diverse settimane fa.