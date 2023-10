Lucrezia Stefanini parla della Billie Jean King Cup e svela i suoi obiettivi

© Sarah Reed/Getty Images

FOLLOW

L’Italia sarà presente alle Finals della Billie Jean King Cup che si terranno a Siviglia dal 7 al 12 novembre; a rappresentare la nazione ci saranno Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucrezia Stefanini e Martina Trevisan capitanate da Tathiana Garbin.

Per Lucrezia Stefanini (impegnata questa settimana nel torneo WTA 250 di Monastir in Tunisia, ndr.) sarà l’esordio nella competizione per nazioni e in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha rilasciato diverse dichiarazioni interessanti.

Parlando della Billie Jean King Cup ha affermato:” Sono contentissima, è un sogno che si avvera. Da bambina vedevo giocare Flavia Pennetta e le altre azzurre, è sempre bello rappresentare la Nazionale: sarà una bellissima esperienza, sono carica e molto contenta.

Ci si divertirà. Siamo abituate a giocare da sole, un contesto di squadra trasmette emozioni uniche. Solitamente si pensa a noi stesse, a recuperare, ad allenarsi da sole. Mentre in un contesto di squadra ci si parla, si pensa a possa essere il meglio per la squadra: ci si divide le responsabilità, ma anche il divertimento.

È come se fosse tutto più bello e amplificato”

Lucrezia Stefanini :" L’obiettivo è rientrare al meglio e finire bene l’anno"

La Stefanini ha proseguito parlando della propria stagione e ha sottolineato:” È stato un anno travagliato, con diversi infortuni che mi hanno bloccata: non ho giocato tantissimi tornei e in quelli che ho disputato sono andata bene.

Quindi in parte sono contenta perché, se sto bene riesco a esprimermi ad alti livelli. A inizio anno ci eravamo prefissati di entrare in top-100 e ci siamo riusciti per poco, ora vogliamo fare il passo ulteriore: tornarci e rimanerci.

In generale penso sia stato un anno positivo, adesso dobbiamo trovare il modo di stare bene e giocare con continuità. E penso che la strada sia giusta, ora sto bene. Recentemente ho dovuto risolvere un problema al piede, ho avuto edema alla pianta.

Ora l’obiettivo è rientrare al meglio e finire bene l’anno: darò il massimo in questi ultimi tornei, poi faremo il punto della situazione. Penso che si possa continuare a migliorare in particolare sulla tecnica del servizio, oltre che su aspetti tattici”.