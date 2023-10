Wta Zhengzhou - Zheng vince il primo titolo 500 in carriera. Seul, trionfa Pegula

© Chung Sung-Jun/Getty Images

Il torneo più importante della settimana, quello di Zhengzhou, rimane in casa. Il WTA 500, sempre sul cemento, della trasferta asiatica se lo aggiudica Zheng Qinwen, tennista cinese classe 2002. In finale ha battuto la testa di serie numero sette del tabellone, Barbora Krejcikova: la giocatrice di casa ha rimontato contro la campionessa di casa con il risultato di 2-6, 6-2, 6-4.

Per Zheng si tratta del titolo più importante della sua carriera, il secondo dopo il WTA 250 di Palermo vinto contro Paolini. Una finale iniziata molto bene la tennista ceca, ma alla fine a determinare sono stati i nervi e la stanchezza.

Un terzo set dove le due giocatrici a fronte di buone percentuali di prime non riuscivano a tenere un break. Solo nel finale, dopo il 4-4 nel terzo set, Qinwen è riuscita ad essere fredda e solida quando è andata a servire per il match e ha convertito l’unico match point che ha avuto sul suo servizio.

Ok Pegula

In contemporanea al torneo ‘500’, ce ne sono stati due WTA 250, entrambi in zona Asia. A Seoul, Jessica Pegula conquista il titolo numero quattro della sua carriera, dopo aver centrato già la qualificazione alle WTA Finals di Cancun.

La statunitense ha sconfitto in finale la cinese Yuan Yue in un match che non ha avuto alcuna storia. Un dominio della giocatrice di Buffalo con il risultato finale di 6-2, 6-3. La numero quattro del mondo manda un avvertimento alle sua avversarie per l'ultimo titolo importante della stagione: è una delle candidate per la vittoria finale.

Pegula è una certezza del circuito femminile, mentre torna al successo una tennista che doveva essere una certezza, ma si è persa per problemi fisici. A Hong Kong, in un altro Atp 250, torna a vincere Leylah Annie Fernandez.

La tennista canadese torna ad alzare un trofeo dopo marzo 2022, ad Abierto. La finalista Slam, degli Us Open nel 2021, ha sconfitto in finale, in rimonta, la tennista ceca Kateřina Siniaková: il risultato finale a favore della canadese è stato di 3-6, 6-4, 6-4.