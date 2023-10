Wta Hong Kong - Trevisan crolla vs Siniakova, niente da fare per Paolini

© Fred Lee/Getty Images

Erano molto attese dopo una settimana di grande tennis ma alla fine la corsa di Jasmine Paolini e Martina Trevisan nei tornei asiatici si è fermata in semifinale. C'erano grandi aspettative soprattutto per quest'ultima - che partiva - quasi alla pari contro la ceca Siniakova ma si è arresa sul risultato di 6-4;6-2.

Poco più di un'ora e mezza di gioco per l'avversaria che ha ottenuto così il pass per la finale. Dopo una brusca partenza Martina si è subito portata avanti di un break, 3 a 1 e servizio ma ha subito quattro game di fila cedendo due volte il servizio e perdendo così il primo parziale.

L'azzurra si è così anche un po' demotivata ed è stata abbattuta nel secondo parziale. La Siniakova si porta subito - davvero in pochi minuti - sul 4 a 1 con due break di vantaggio e di fatto il match finisce qui.

In finale affronterà la giovane canadese Leylah Fernandez: la nord americana - dopo la finale Slam a New York di qualche anno fa - si è persa tra infortuni e discontinuità e lavora per tornare nei piani alti della classifica.

Intanto domani partirà almeno alla pari in finale, dopo la bella vittoria di quest'oggi. 6-2;7-5 contro la russa Blinkova, riuscendo anche a fermare la corsa dell'avversaria. Partiva sfavorita Jasmine Paolini e alla fine non è riuscita a invertire il trend contro l'idolo di casa Zheng, che, ha regolato l'azzurra ed ha chiuso la pratica Paolini in poco più di un'ora di gioco.

Sfida senza storia finita sul risultato di 6-2;6-3 con l'azzurra che ha provato a reagire nel secondo set ma che non ha potuto nulla contro l'avversaria spinta anche dal pubblico di casa. In finale affronterà la vincente tra la Krejcikova e Daria Kasatkina in un match che si preannuncia molto interessante.

Si stanno giocando in questi minuti le qualificazioni per il torneo Atp di Stoccolma e nel pomeriggio scenderà in campo anche Andrea Vavassori. Non ci sarà - ricordiamo - invece Matteo Berrettini che non ha totalmente recuperato dall'infortunio che lo ha visto protagonista agli US Open.