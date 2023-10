Jasmine Paolini: "Sono molto contenta di essere in semifinale a Zhengzhou"

© Emmanuel Wong/Getty Images

Giornata di quarti di finale per quanto riguarda il WTA 500 di Zhengzhou (Cina). Nel secondo match in programma ad affrontarsi sono state l’italiana e numero 31 della classifica WTA Jasmine Paolini e la tedesca Laura Siegemund.

A vincere ci ha pensato la toscana con il risultato di 6-0 7-5 e in semifinale affronterà la cinese Qinwen Zheng, trionfante sull’ucraina Anhelina Kalinina. Jasmine ha chiuso il primo set in 33 minuti perdendo solo 7 punti in risposta e vincendo l’80 per cento di punti con la prima; nel secondo set si è portata rapidamente sul 3-0 salvo poi subire la rimonta dell’avversaria e chiudere al quinto match point con il risultato di 7-5.

Paolini:" Sono molto contenta di essere in semifinale a Zhengzhou"

Al termine del match con la tedesca, Paolini ha rilasciato le proprie impressioni riguardo il match odierno e parlato della sua porssima sfida. A riguardo ha sottolineato:” "Mi sento bene, sto giocando un tennis di alto livello.

Sono molto contenta di essere in semifinale a Zhengzhou. Sapevo che sarebbe stata dura. Laura è una grande lottatrice, varia molto il gioco: slice, smorzate, attacchi a rete. Non è semplice contro di lei tenere basso il numero di errori.

Sono contenta di come ho gestito la partita e di averla chiusa in due set" . Riguardo il match di domani nella prima delle due semifinali ha aggiunto: “Sarà tostissima. Sarà la beniamina del pubblico, tiferanno tutti per lei.

Ho già affrontato una giocatrice cinese a Pechino e i tifosi sono stati straordinari, anche se erano tutti per lei. È comunque molto bello vedere tante persone che vengono a vedere il tennis". Paolini corona un momento d’oro con l’ennesimo ottimo risultato dopo l’ottima partita contro la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka a Pechino e la vittoria contro Caroline Garcia (testa di serie numero 6) al secondo turno del torneo di Zhengzhou; ricordiamo che l’azzurra ha già affrontato la cinese Zheng nella finale del torneo WTA 250 di Palermo nel mese di luglio che ha visto trionfare l’asiatica.