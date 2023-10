Wta Hong Kong - Super Italia, Trevisan e Paolini volano in semifinale

© Hector Vivas/Getty Images

Il 2023 è stato l'anno del tennis italiano, in particolar modo del tennis maschile. Se negli ultimi anni era stato Matteo Berrettini ad aiutarci, stavolta è il turno del giovane Jannik Sinner. Il numero uno italiano e numero 4 al mondo ha raggiunto ottimi risultati e sta trascinando un movimento in netta crescita.

Non è solo il caso del tennis maschile perché stavolta a farci sorridere sono le donne. Quest'oggi erano due le tenniste italiane in campo ed hanno entrambe portato a casa la vittoria, raggiungendo la semifinale nei tornei Wta di Hong Kong e Zhengzheu.

L'impresa del giorno è senza dubbio di Martina Trevisan, protagonista di una gran bella vittoria sulla belga Elise Mertens. L'azzurra parte subito forte, si porta avanti sul 4-1 con due break di vantaggio e riesce anche a mantenere il vantaggio sulla rivale che recupera solo un break; il primo parziale si chiude sul 6-4.

Giornata no per la belga che non c'è e Martina in poco tempo si porta facilmente sul 5 a 0. Qui la tennista azzurra allenta la pressione mentre la belga prova a reagire e recupera portando il match sul 5-3. Elise annulla anche alcuni match point in questa fase del match e aleggiano i fantasmi sull'azzurra che però non trema e chiude 6-3 con il suo servizio, raggiungendo così le semifinali del torneo.

L'azzurra affronterà la vincente del match tra la Siniakova e la Pavliuchenkova, ma con la tranquillità di aver fatto finora un grandissimo torneo. Bene anche l'altra azzurra con Jasmine Paolini che ha conquistato la semifinale nel torneo Wta di Zhengzhou.

Match che inizia senza storia con l'azzurra che rifila subito nove game di fila alla tedesca Siegemund, 6-0;3-0 e un match quasi in cassaforte. L'avversaria non si arrende e prova però a reagire; si porta sul 5-5 e match torna in equilibrio.

Il dodicesimo game è quello decisivo, dura diversi minuti con vantaggi da una parte e dall'altra e la tennista che si trova a chiudere solo al quinto match point. Finisce 6-0;7-5 con Jasmine che avanza in semifinale dove affronterà la vincente del match tra Kalinina e Zhang. Out per ritiro la Jabeur che non scende neanche in campo.