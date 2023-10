Wta Zhengzhou - Jasmine Paolini salva 4 match point e batte per la prima volta Garcia

© Emmanuel Wong/Getty Images

Aver raggiunto uno degli obiettivi più prestigiosi per il proprio Paese, ovvero essere diventata la numero uno italiana, ha probabilmente conferito ulteriore fiducia a Jasmine Paolini. Una giocatrice in costante crescita che non ha nessuna intenzione di rilassarsi nell’ultima parte di stagione e che continua ad alzare l’asticella partita dopo partita.

L’azzurra ha completato la rimonta ai danni di Caroline Garcia annullando ben quattro match point e si è imposta con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-5 in più di due ore di gioco. Paolini, grazie all’ennesima prova di forza, ha conquistato i quarti di finale al torneo WTA 500 di Zhengzhou e sfiderà la vincente del match tra Liudmila Samsonova e la qualificata Laura Siegemund.

Wta Zhengzhou - Paolini batte Garcia annullando 4 match point

L’italiana non è partita benissimo e ha ceduto la battuta senza raccogliere nemmeno un 15 nel quinto game. La francese non ha confermato il vantaggio, ma ha sorpreso nuovamente Paolini in risposta sul 3-3 sfruttando un evitabile errore di rovescio.

Archiviato il primo parziale, Paolini è tornata in campo con la giusta mentalità e ha trovato continuità al servizio. La 27enne non ha concesso occasioni alla rivale e si è fatta bastare il break siglato nel settimo game, caratterizzato dal rovescio spedito oltre la linea di fondo campo da Garcia.

Nel set decisivo, è stata la francese a procurarsi le migliori chance. Paolini, spalle al muro, si è opposta al destino e ha cancellato quattro match point sotto 4-5: due aiutandosi con il servizio; due chiudendo lo scambio con il rovescio incrociato.

Garcia è apparsa piuttosto sfiduciata e ha sbagliato di tutto con il dritto nel gioco successivo. Paolini non si è lasciata sfuggire la ghiotta opportunità e ha scritto la parola fine con un convincente turno di battuta.

L’azzurra non aveva mai sconfitto Garcia nei quattro precedenti e ha sfatato un vero tabù mettendo a segno la sua prima vittoria contro l’attuale numero 10 del ranking WTA. Un successo che arriva nel momento migliore, perché Garcia sarà una delle avversarie che affronterà alle Billie Jean King Cup Finals.

L’Italia dovrà battere la concorrenza di Francia e Germania nel Gruppo D per proseguire la sua avventura nella più importante manifestazione a squadre. Nel primo match di giornata disputato sul Campo Centrale, Anhelina Kalinina ha superato con il punteggio di 7-5, 6-1 Vera Zvonareva.