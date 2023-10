Wta Finals - Da Aryna Sabalenka a Iga Swiatek: le otto tenniste qualificate

© Clive Brunskill/Getty Images

L’ultimo 1000 della stagione nel circuito femminile, alla fine, è risultato decisivo per determinare le otto giocatrici in grado di qualificarsi per le WTA Finals di Cancun. Il torneo che vedrà scendere in campo le migliori tenniste del 2023 si disputerà in Messico dal 29 ottobre al 5 novembre.

Saranno Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Elena Rybakina, Jessica Pegula, Marketa Vondrousova, Ons Jabeur e Karolina Muchova a contendersi il prestigioso titolo. Caroline Garcia, a causa di una stagione non all’altezza delle aspettative, non potrà difendere il titolo conquistato a Fort Worth nel 2022 battendo in finale Sabalenka.

La bielorussa, a differenza di Garcia, ha staccato il pass grazie agli incredibili risultati conseguiti quest’anno. La nuova numero uno WTA ha innanzitutto aggiunto uno Slam al suo palmarès aggiudicandosi gli Australian Open.

Qualche rimpianto negli altri tre Major, almeno considerando l’andamento delle partite poi perse. Sabalenka si è fermata in semifinale sia al Roland Garros che a Wimbledon. A Parigi ha servito per il match contro Muchova; mentre a Londra era avanti di un set e di un break con Jabeur.

Sabalenka ha poi raggiunto la finale agli US Open; finale vinta meritatamente da Gauff.

Wta Finals - Le otto tenniste qualificate

Swiatek vuole migliorare la semifinale agguantata lo scorso anno e vincere per la prima volta le WTA Finals.

La polacca ha perso il trono del Tour ai danni di Sabalenka, ma ha giocato comunque un’ottima stagione: arricchita dal successo ottenuto al Roland Garros e da un totale di quattro titoli. Il cammino di Swiatek agli Australian Open e agli US Open si è interrotto agli ottavi di finale.

L’impatto di Brad Gilbert sulla mentalità e il gioco di Gauff è stato devastante. L’estate americana della 19enne di Atlanta si è rivelata straordinaria. Gauff ha infatti collezionato, uno dietro l’altro, il torneo di Washington, il 1000 di Cincinnati, e il primo Slam a Flushing Meadows.

Risultati che la renderanno una delle favorite a Cancun. Rybakina dovrà essere brava a gestire una condizione fisica precaria che ha spesso limitato le sue prestazioni quest’anno. Pegula, da parte sua, proverà a superare il girone e confermare i passi in avanti compiuti negli ultimi mesi.

Vondrousova avrà la possibilità di chiudere alla grande la migliore stagione della sua carriera. La ceca, contro ogni pronostico, ha vinto Wimbledon dominando la finale con Jabeur. La tunisina ha sprecato una grande chance e si è fatta condizionare dalla pressione: l’obiettivo Finals potrebbe restituirle una piccola parte di tutto quello che Wimbledon le ha tolto.

Chiude i giochi Muchova, che ha finalmente trovato continuità nel circuito maggiore dopo i numerosi infortuni. La giocatrice ceca ha raggiunto la prima finale Slam al Roland Garros e solo Swiatek le ha impedito di trionfare sulla terra parigina.