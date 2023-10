Wta Pechino - Rybakina in semifinale, ko Sabalenka. Swiatek sfiderà Gauff

© Yanshan Zhang/Getty Images

A Pechino sono state decretate le due semifinali del torneo 1000 WTA. Iga Swiatek batte ai quarti di finale Carlone Garcia con una super rimonta con il risultato finale di 6-7, 7-6, 6-1. A un primo set molto equilibrato, vinto dalla francese, risponde la numero due del mondo con un ottimo inizio di secondo parziale, portandosi sul 4-1.

La detentrice del titolo delle WTA Finals riesce a recuperare entrambi i break e a riportare la sfida al tie-break. Qui a dire la sua è la pluricampionessa Slam, ancora con una super battaglia, così come in un terzo set, dove esce fuori tutto il talento dell’ex numero uno del mondo.

Swiatek in semifinale affronterà Coco Gauff, nuova campionessa Slam. Ai quarti di finale la statunitense ha sconfitto con il risultato di 6-2, 6-4 la nuova campionessa 1000 Maria Sakkari. Il quarto di finale più entusiasmante è quello che ha visto affrontarsi le due campionesse Slam Aryna Sabalenka e Elena Rybakina.

Ha vinto la tennista kazaka con il risultato di 7-5, 6-2. Il primo break arriva nel terzo gioco: sul 40-30, Sabalenka manda in rete un banale rovescio e concede il vantaggio a Rybakina. Arriva subito dopo il contro break della finalista degli Us Open, che non lascia alla su avversaria neanche un punto.

Così si arriva sul 5-5. Su servizio Sabalenka, il game più combattuto: 19 punti giocati, quattro palle break sprecate e un break per Rybakina finale, che la porta a servire per il set. Dove non sbaglia. Nel secondo set, il discorso si complica ancora di più per la numero uno: sul 2-2, questa volta è la campionessa di Wimbledon a strappare il servizio a zero.

Il momento negativo di Sabalenka non finisce qui: sul 4-2, due doppi falli regalano alla kazaka il secondo break. Rybakina affronterà in semifinale Liudmila Samsonova: la russa ha sconfitto in due set Jelena Ostapenko con il risultato di 6-3, 6-2.

La numero ventidue del mondo vince un match sfruttando gli errori della sua avversaria e impedendo che la lettone prendesse il comando dello scambio.

Zverev out

La sorpresa al Masters 1000 di Shanghai non tarda ad arrivare.

Al secondo turno esce di scena Alexander Zverev, altro giocatore che è a caccia di punti per le Atp Finals: vince il tennista Roman Safiullin con il risultato di 6-3, 6-1. Il russo si prende la rivincita dalla vittoria del tedesco all'Atp 250 di Chengdu.

Esce ancora sconfitto Felix Auger Aliassime al secondo turno: vince Martin Fucsovics con il risultato di 7-6, 4-6, 6-3. Successo anche per Hubert Hurkacz, l’uomo dei tie-break: con un 7-6, 6-4 batte Thanasi Kokkinakis in un’ora e 43 minuti di gioco.