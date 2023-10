Atp Shanghai - Rientro amaro per Fognini. A Pechino Swiatek domina, Rybakina si salva

Paolo Bertolucci non ci sta: "Quando smetteremo di criticare i nostri tennisti... "

Nel secondo il ligure ha aumentato la percentuale al servizio ma sul 4-4 si è lasciato nuovamente sorprendere. Alla terza chance Thanasi ha ottenuto il terzo break della sfida, portando a casa l'incontro (6-4). Grazie al 31/37 di punti vinti con la prima, il giocatore di Adelaide ha ben controllato le speranze di rimonta dell'italiano. Eliminato anche Stan Wawrinka, che si è arreso in due set al serbo Dusan Lajovic.

Il sanremese non è partito col piede giusto e ha subìto un break in apertura di match, ben difeso dal suo avversario. Il 27enne è stato infallibile quando ha avuto la possibilità di strappare il servizio all'azzurro, che alla fine ha ceduto 6-2 il primo set.

Il ritorno di Fabio Fognini nel circuito maggiore, dopo tre Challenger disputati fra agosto e settembre, è piuttosto amaro. Il tennista azzurro non è riuscito ad avere la meglio sull'australiano Thanasi Kokkinakis, che ha conquistato l'accesso al secondo turno del Master 1000 di Shanghai.

A fine programma la giovanissima e talentuosa Mirra Andreeva ha sfiorato l'impresa sulla kazaka Elena Rybakina , che l'ha spuntata alla distanza (2-6, 6-4, 6-1). Sono stati definiti, dunque, i primi due quarti di finale in programma venerdì: Ostapenko affronterà Samsonova, mentre Rybakina dovrà vedersela con Swiatek.

Una bella prestazione per la vincitrice del Roland Garros nel 2017, che ha battuto per 6-4, 6-2 l'ostica americana. Sul Lotus Court battaglia molto avvincente tra l'ucraina Marta Kostyuk e la russa Ljudmila Samsonova, che è uscita vincitrice dopo un lottatissimo terzo parziale (6-4, 6-7, 7-5).

Una dominante Iga Swiatek è approdata ai quarti di finale del Wta 1000 di Pechino grazie a una vittoria mai messa in discussione contro la connazionale Magda Linette . Match senza storia, con la campionessa polacca che si è imposto con un doppio 6-1 e può già spostare l'attenzione sul prossimo match nel torneo cinese.

